BOK: Elizabeth Strout skriver betagende enkelt og vart om kjærlighet, klasse, kjønn og aldring. Og fortielse.

Amerikanske Elizabeth Strout debuterte i 1998 med romanen «Amy and Isabelle».

Jan Askelund Forfatter og litteraturkritiker

Elizabeth Strout: «Åh, William!». Roman. 250 sider oversatt av Hilde Rød-Larsen. Press.

Det er nok en ikke helt sjelden fordom blant forvaltere av den gode smak at bøker som blir lest av svært mange, nok ikke holder særlig strenge litterære mål. De som påstår det, kan ikke ha lest amerikanske Elizabeth Strout (1956, debut 1998). Hun er i dag en av de mest leste forfatterne i USA, og hennes siste roman hadde der et førsteopplag på 150.000 da den kom i fjor.

Nå har vi også fått «Åh, William!» på norsk, godt hjulpet av Strouts faste oversetter Hilde Rød-Larsen. Jeg-fortelleren heter Lucy Barton, en mye elsket gjenganger fra tidligere Strout-romaner, som «Jeg heter Lucy Barton» og «Hva som helst er mulig», på norsk i 2016 og 20.

«Åh, William!» åpner med disse ordene: Jeg har lyst til å fortelle noen ting om den første mannen min, William.

Det gjør hun så over 250 sider, om William, William og seg selv, ekteskapet og forholdet deres, flere ekteskap, barn, og ikke minst livet i storbyen New York, men ganske særlig om deres bakgrunn i landsens og småbyfattigdom til de nå i godt moden alder tilsynelatende har realisert den amerikanske drømmen. De har «gjort det godt», han som vitenskapsmann, forsker og foreleser, hun som forfatter.

De har begge hatt suksess, både ved å kave seg ut og opp fra sin familiære og sosiale bakgrunn og i sitt yrke. Men den amerikanske drømmen de utenfra betraktet har realisert, har gitt liten tilfredsstillelse, for den har ikke sitt motstykke i selvopplevelsen deres av levde liv og dager: En ting er at man ikke kan springe fra sin egen skygge, en annen er at Williams status og faglige renomme trues av enda dyktigere folk, en tredje at Lucy kjenner på en tomhet og følelse av tapt tid etter sine to ekteskap (med «den intimiteten som til slutt er et fengsel»), andre forhold. Og barn.

Hun har klart å transformere sine erfaringer, møter og samvær med folk til fortellinger som har gitt mye glede til mange, og gjort henne berømt. Han har skapt seg en solid persona med en smittende aura av trygghet rundt seg. Likevel er de begge på sine eldre dager fortsatt like usikre, ensomme og redde som de var da de tok fatt på sine lange karrierer – og Lucys første ekteskap, som varte 11 år.

Det er alt sammen skildret i en muntlig og ledig konstruksjon, med en språklig letthet som inniblant kan mistenkes for overfladiskhet, men som bare legger et fint slør av følsomhet over historien om et ekteskap og noen familier i sin tids USA.