Jeg er en synder

BOK: En historisk roman om fattiggutten som ble George Washingtons høyre hånd. Og vår anmelder jubler!

Ros til Hilde Susan Jægtnes for historisk roman om starten på USA. Foto: Paal Audestad

Nancy Øvrehus

Hilde Susan Jægtnes. Jeg grunnla De forente stater. 411 sider. Tiden Norsk Forlag.

Hilde Susan Jægtnes har ikke bare flere bøker bak seg, men er også en stødig manusforfatter. Mest kjent er kanskje serien Okkupert, hvor Jægtnes var en av forfatterne bak tredje sesong. Denne gangen serverer hun en liketil og fengende bok med “Jeg grunnla De forente stater”, en historisk roman som er vanskelig å legge fra seg.

Jægtnes griper fatt i livet til Alexander Hamilton, fattiggutten, bastarden, det talentfulle unge geniet fra en av de karibiske øyer som endte opp som en av verdens mektigste menn. Hamilton endte opp som George Washingtons høyre hånd og ble De forente staters første finansminister. Arbeidet som ble lagt ned her laget grobunnen for det moderne USA slik vi kjenner det i dag. Uten Hamilton hadde vi trolig hatt et helt annet USA.

Og Hamiltons liv er godt stoff for en historisk roman. Fritt gjengitt til norsk var hans siste ord; “Jeg har en smertefull avhengighet av den Allmektiges barmhjertighet gjennom fortjeneste fra Herren Jesus Kristus. Jeg er en synder. Jeg ser til ham for nåde; be for meg." Det er også slik Jægtnes fremstiller ham, i et sammensurium av fakta og forfatterens dikteriske frihet. En komplisert mann med mange på feil og mangler. Dette gir en roman som puster og lever der vi følger Hamilton fra moren død på en av de karibiske øyer hvor sukkerplantasjene står tett, til like etter hans eget dødsøyeblikk, i en uverdig duell.

“Jeg grunnla De forente stater” er en spenstig historisk roman, med ramsalte sider som gjennom personal synsvinkel fortalt gjennom mange stemmer grunnleggingen av De forente stater med et humoristisk glimt i øyet. Herlig nok pirker Jægtnes også borti dagsaktuelle problemstillinger i et av verdens mektigste land. Utfordringene Biden får i sin presidentperiode er til forveksling svært like de George Washington og Alexander Hamilton sto overfor i sin tid; rasisme, sykdom, fattigdom, klasseforskjeller, økonomiske vansker, handelskriger, splittelse og demonstrasjoner.

Og når en historisk roman klarer å fremstå som et friskt pust, da blir jeg bergtatt. - Ja, takk. Jeg tar gjerne en til!