Mary Miller til Nordic Edge

Mary Miller, tidligere sjef for kulturhovedstad Stavanger2008 returnerer til gamlebyen for å delta på Nordic Edge Expo 25. -27. september. Miller skal bidra i en sesjon om kulturens betydning for byutvikling sammen med blant andre Aarhus kommune som var europeisk kulturhovedstad i fjor, Universitet i Stavanger og Screen City.

– Vi skal diskutere hva som kjennetegner en livlig by, og se nærmere på hvordan byutvikling og kulturarrangementer kan bidra til å forme byen, sier Mary Miller i en pressemelding fra Nordic Edge.

- Dette blir et veldig interessant tema å diskutere på en arena som Nordic Edge, som samler så mange kloke hoder med urban og strategisk tilnærming på ett sted, sier hun.

Nordic Edge Expo er Nordens største Smartby-event. Tema for årets arrangement, som forventer å trekke 5000 besøkende til Stavanger Forum, er Smart with a heart.