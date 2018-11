Carola og Sigrid til Jærnåttå

Sigrid avslutter festivalen Jærnåttå 2019 lørdag 25. mai. På fredagen åpner en av skandinavias største artister, Carola, showet på Bryne torg.

– Vi er utrolig fornøyd med å ha sikret oss Sigrid til Jærnåttå. Hun er en av de største artistene vi har i Norge for tiden, med blant annet over 400 millioner avspillinger på Spotify. Fenomenet Sigrid er ikke bare en ny norsk stjerne, hun er vel så stor internasjonalt. Neste år gjør hun bare noen få konserter i Norge, da er det veldig stas at Jærnåttå er en av festivalene, sier bookingansvarlig i Jærnåttå Kjetil Njærheim i en pressemelding.

Festivalen er heller ikke utprega misfornøyde med at Carola tar turen fra Sverige til Bryne torg.

– Det er superstas at selveste Carola kommer til Bryne for å gi oss et deilig tilbakeblikk på hennes lange musikkliv. Carola har udødelige klassikere og har befestet seg som kanskje en av Nordens største artister, med en katalog full av hits. Dette har vi tro på blir en fantastisk opplevelse for både ung og gammel.