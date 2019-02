Pia Tjelta får gode kritikker i London

Blant reklameplakater for store musikalsuksesser og teateroppsetninger i London henger det en og annen plakat med bilde av Pia Tjelta. Hun spiller nemlig hovedrollen som Ellida Wangel i Henrik Ibsens «Fruen fra havet», eller «The Lady from the Sea». Dette er et samarbeid mellom Det norske Ibsenkompaniet og The print Room at the Coronet. Marit Moum Aune har regi.

Og den norske kultureksporten får gode kritikker:

Fire av fem stjerner i Time Out: «Nordmennene viser oss hvordan Ibsen bør spilles med denne kraftfulle tospråklige fornyelsen».

Fagtidsskriftet The Stage er igsp begeistret og gir fire av fem stjerner. De mener det har blitt en nydelig og fortryllende forestilling. «En nydelig utført tospråklig modernisering av Ibsens drama om savn og lengsel...»

NIna Rangøy / NTB scanpix

The Fringe review skriver følgende: «Tjelta er fortryllende» «En banebrytende produksjon. Selv når man ser bort i fra forestillingens spesielle rammer, er den enestående.»

«Dette er en tiltalende ny produksjon av Ibsens «Fruen fra havet» som på en smart måte utforsker vanskeligheter med kommunikasjon og begrensninger av språk gjennom en tospråklig blanding av norsk og engelsk» skriver nettsiden britishtheatre.com.

Avisen kcw today skriver: «Ekspresjonistisk og samtidig helt realistisk, morsom og tragisk, samtidig og tidløs på samme tid, dette er en bearbeidelse av Ibsen som fremstår som et kroneksempel på hvorfor denne dramatikeren fortsatt er relevant.»