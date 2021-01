Vil bli husket

Intimt, varmt og stort sett passe primitivt.

Soloalbum nummer to fra Buck Meek. Foto: Josh Goleman

Geir Flatøe Journalist

Buck Meek: «Two Saviors» (Keeled Scales/Playground)

Buck Meek er en texaner i New York, som for tre år siden ga ut sitt første soloalbum. Han har i tillegg to plater ute med Big Thief, som han dannet sammen med Adrianne Lenker.

Denne gang er opptakene gjort i løpet av en sommeruke i et herskapshus i New Orléans, der produsent Andrew Sarlo satte betingelsene: Alt live, ingen hodetelefoner og ingen lytting til opptakene før siste dag. Broren Dylan Meek er med, i tillegg til Adam Brisbin, Mat Davidson og Austin Vaughn.

Lydmessig kunne det vært bedre, men fjoråret skjemte oss ikke bort på det området. På den andre siden får vi et knippe bemerkelsesverdig intime viser, som om du skulle fått slippe inn på en bandøving. Noe burde absolutt være luket bort eller jobbet mer med, men det er prisen man betaler for at det er gjort på denne måten.

Smerten hviler over sangene, mens det er veien videre som er viktig. Dette er en plate som ikke vil begraves av den kommende 2021-strømmen.

Beste spor: «Pareidolia», «Candle», «Second sight», «Cannonball! Pt. 2».