Avlyser all kulturundervisning

Over 3500 barn og unge rammes når kulturskolen i Stavanger avlyser all undervisning de to neste ukene.

Det blir ikke undervisning i dans eller andre aktiviteter ved kulturskolen i Stavanger før tidligst i midten av januar. Bildet er fra danseforestillingen «Celebration» i 2019. Foto: Jon Ingemundsen

Kjell Arne Knutsen Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Bakgrunnen er den lokale korona-forskriften som trådte i kraft natt til tirsdag. Forskriften legger ned forbud mot fritidsaktiviteter innendørs fram til 18. januar.

Det betyr at all fysisk undervisning ved kulturskolen i Stavanger må ta en pause i 14 dager. Det gjelder også individuell undervisning.

– Den enkelte lærer vil ta kontakt med sine elever denne uken for å gi oppgaver som eleven kan øve på, og samtidig avtale løsninger for neste uke, opplyser rektor Hans Willoch Bræin ved Stavanger Kulturskole.

Kulturskolen gir undervisning innen musikk, dans, drama, billedkunst, tegning og animasjonsfilming.

– Kulturskolen beklager dette, men håper samtidig at de tiltakene vi alle sammen er med på nå kan være med på å gi oss en mer normal vår, sier rektor.

Les også Forbyr idrettsaktiviteter innendørs og ber flere virksomheter om å stenge dørene