Bryter med Aschehoug og starter eget forlag

– Jeg begynte å tenke: «Hva tilbyr de store forlagene som jeg ikke kan gjøre bedre selv?»

Bergensbosatte Runo Isaksen vokste opp i Stavanger. Nå gir han ut sin nyeste roman på sitt eget forlag, Teft. Der ønsker han å gi ut nye, vestlandske stemmer. Foto: Alice Bratshaug

Tora Carlsen Haaland Bergens Tidende

Siden debuten «Åpen bok» kom ut i 1997, har Runo Isaksen gitt ut til sammen seks romaner på Aschehoug forlag. Nå bryter han opp og starter for seg selv.

– Den gang var det snakk om å utvikle forfatterskap. Nå handler det om bestselgere og inntjening, sier Isaksen.

Med sitt nye forlag, Teft, ønsker han å ta kontroll over eget forfatterskap igjen. En forlagsbransje preget av det han opplever som økte avstander og økt kommersialisering har fått ham til å tenke i nye baner.

– Forlagene retter seg mot noen store navn, typisk bestselgerne innen krim. Resten av forfatterne havner i skyggen, sier han.

Runo Isaksen mener at forlagsbransjen er stadig mer preget av kommersialisering. Foto: Alice Bratshaug

– Det er ikke nødvendigvis fordummende, men det er kjendiseri. Og trenden er voksende.

– Tregt maskineri

Isaksen skildrer et fordums Aschehoug under tidligere forlagssjef William Nygaard – mannen som ga ut Salman Rushdies «Sataniske Vers» og nesten ble drept for det.

Da var det et spennende og utfordrende miljø, synes han. Men Nygaard gikk av i 2010, og Isaksen mener ting endret seg med det han betegner som «generasjonsskiftet».

– Nå er det et tregt maskineri. De sier de skal lese et manus i løpet av tre uker, så går det tre måneder.

Å vente på svar midt i en kreativ prosess, beskriver han som frustrerende.

– Den opplevelsen inspirerte meg ikke til å jobbe videre. Jeg savnet følelsen av kontroll.

Nora Campbell, forlagssjef før skjønnlitteratur i Aschehoug, forteller at forlaget ikke kjenner seg igjen i denne praksisen. Hun sier at det er skuffende også for forlaget når arbeid med manuskripter ikke fører frem.

Runo Isaksen ble inspirert til å starte opp sitt eget forlag da koronaviruset tvang ham hjem fra Serbia. På Nordnes har ideen fått bein å gå på. Foto: Alice Bratshaug

Knuste sparegrisen

Runo Isaken begynte etterhvert å tenke: «Hva tilbyr de store forlagene som jeg ikke kan gjøre bedre selv?»

Svaret var ifølge ham selv påfallende: Ganske lite.

Han tok egne sparepenger og satte i gang. I utgangspunktet var planen å gi ut egne bøker. Nå ønsker han å satse på andre forfattere også.

– Det skal være et forlag der jeg som redaktør er tett på forfatteren. Forholdet mellom disse to er veldig tett. Om det ikke fungerer, er forfatterskapet skadelidende, sier han.

Runo Isaksen ønsker å gi ut nye vestlandsstemmer på sitt forlag. Foto: Alice Bratshaug

Til nå har han gitt ut sin nyeste roman, «Om tre dager er jeg fri», samt to eldre romaner i revidert utgave på Teft.

Visjonen er å gi ut kvalitetslitteratur, først og fremst av nye vestlandsforfattere. Han vil identifisere nye stemmer, gjerne dem som aldri ville funnet på å kontakte et stort Oslo-forlag eller skrive en bok i det hele tatt.

Runo Isaksen bor på Nordnes. Det gjør også hovedkarakteren i hans nye roman, «Om tre dager er jeg fri», der Synna starter opp et bergenshotell midt i koronapandemien. Foto: Alice Bratshaug

Pengestøtte fra øst og vest

Enn så lenge er Teft et enkeltpersonforetak. Etterhvert ønsker Isaksen å ansette flere. Nylig mottok han økonomisk støtte både fra Kulturrådet og Bergen kommune på henholdsvis 300.000 og 50.000 kroner.

– Det er overraskende lett å gi ut bøker. Men du må ha penger, sier han.

For det skal ikke være idealisme, selv om han vil vekk fra de store selskapene.

– Det ville være å skyte seg selv i foten. Folk som går rundt og jobber masse uten betaling, blir fort slitne og sure.

Planen er å generere en større næringsvirksomhet, samtidig som han gir ut såpass få bøker at han kan ha oversikt og følge opp hver enkelt bok og forfatter.

– Slik at jeg ikke utvikler nok et stort og upersonlig selskap.

Nora Campbell i Aschehoug skriver i en e-post til BT at forlaget jobber i alle sjangrer og legger stor vekt på utvikling av kvalitet.

«Vi jobber langsiktig med forfatterskapene våre, og stiller høye krav til de verkene vi påtar oss å utgi», skriver Campbell, og ønsker Isaksen lykke til med det nye forlaget.