Hjem til Detroit

Han hyller hjembyen og røttene fra 70-tallet.

Alice Cooper er ute med soloalbum nummer 21. I tillegg kommer sju band-plater. Foto: Jenny Risher

Geir Flatøe Journalist

Alice Cooper: «Detroit stories» (Ear)

Jeg hadde stilt hodetelefonens volumknapp lovlig høyt og skvatt til da Alice Cooper dro i gang platen med Velvets Undergrounds «Rock ’n’ roll». Det er slik det skal være. Som sjokkrockens gudfar har 73-åringen fra Detroit mye å forsvare.

Det er 50 år siden Bob Ezrin produserte bandets tredje album «Love it to death» og sørget for gjennombruddet. Nå vender Cooper og Ezrin tilbake til bilbyen og får med seg MC5-gitarist Wayne Kramer, folk fra gamlebandet, Motor City Horns og flere til.

Vi får den spreke hyllesten «Detroit City 2021», en frisk versjon av MC5s «Sister Anne», seig blues i «Drunk and in love» og pønka «I hate you». «$1000 high heel shoes» utnytter Motown-kordamene for alt de er verd.

Mye av det øvrige er plankekjøring, men noen overraskelser venter: I «Hanging on by a thread (Don’t give up)» engasjerer han seg i kampen mot selvmord, mens glampopen i «Our love will change the world» er peace, love & hippietanker. Snodig, men fint.

Beste spor: «Our love will change the world», «Detroit City 2021», «Hail Mary».