Stjernetung mimrefest for menigheten

Gjenforeningsepisoden til en av tidenes største sitcom-suksesser, «Friends», er full av morsomme anekdoter og tilbakeblikk. Men med mindre du er stor tilhenger av serien, har du lite på denne mimrefesten å gjøre.

De seks hovedrolleinnehaverne i «Friends» samles foran fontenen fra åpningsvignetten, foran utvalgte publikummere, i denne koselige mimreepisoden.

Kine Hult Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Friends: The reunion

Sjanger: Dokumentar/komedie. Tilgjengelig på HBO fra 27. mai.

Det er 17 år siden den siste «Friends»-episoden ble sendt, etter 10 sesonger med stadig stigende popularitetskurve. Og som serieskaperne forklarer i den lange gjenforenings-episoden som ble lansert denne uka, var det et naturlig sted å gi seg på. Serien oppsummert i en setning var nemlig at den handlet om tiden da vennene dine var familien din, og som alle fans av de seks berømte vennene husker, inntok de fleste av dem etableringsfasen med barn og partnere i siste del av serien. Og serieskaperne var fornøyde med å slutte på et tidspunkt hvor ting lå til rette for at rollefigurene kunne leve lykkelig i alle sine dager.

Derfor er det altså ingen ny «Friends»-episode vi får, så hvis noen nå satt og håpet på et innblikk i hvordan neste del voksenlivet har behandlet Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Ross og Chandler, vil de måtte se langt etter dette. «Friends: The Reunion» er et slags husker du-program, med intervjuer med de seks skuespillerne, serieskaperne og et utall kjente fans og birolleinnehavere.

Vi skal selvsagt også innom den velkjente leiligheten til Monica og Rachel.

Det hele starter med at de seks hovedpersonene ankommer settet hvor serien ble spilt inn, en etter en. Ifølge innledningsteksten har alle seks bare vært i samme rom samtidig én gang etter at serien ble tatt av lufta, og det er duket for tårevåt og tilsynelatende ektefølt gjensynsglede. Det er vanskelig å si hvor mye av den 143 minutter lange episoden som er innøvd og hvor mye som er impovisert og ekte, men man får i alle tilfeller et inntrykk av at kjemien mellom disse seks er vel så god når de bare spiller seg selv. Og gjennom intervjuer med serieskaperne forstår vi også bedre hvorfor de endte opp med akkurat disse skuespillerne.

Episoden klippes mellom en slags livesending ledet av James Corden, med lettbeint samtale og stadige besøk av kjente fjes fra serien, og studioopptak gjort i forkant. Her samles skuespillerne på ulike stedet på settet. Når de er i Rachels og Monicas leilighet, gjennomfører de en slags quiz om serien, noe som også legger til rette for mange morsomme tilbakeblikk og «overraskende» besøk. Og selvsagt skal vi innom kafeen og den kjente sangen som ble framført der. Det framstår som litt fragmentert og rotete, og man skal innom så mye forskjellig at det stort sett bare skrapes i overflaten.

I tillegg drar vi på en liten rundtur i verden og får korte intervjuer med folk i en rekke ulike land om hva serien har betydd for dem. Det er koselig og hjertevarmt, og byr på mye intern humor som bare Friends-fans forstår. Men så er da også dette en episode for menigheten. Har man bare et halvveis-forhold til serien, vil det nok føles som å være invitert på en fest hvor man ikke kjenner noen, og hvor alle for så vidt er vennlige nok, men egentlig mer interessert i å henge med hverandre enn med nykommeren. Og sånne fester har det med å bli ganske kjedelige i lengden.