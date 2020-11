Ukens anbefalte sanger

Nikolaisen-familien fra Moi fortsetter å sette spor etter seg.

Hilma Nikolaisen skifter retning på sin kommende plate. Foto: Elvira Nikolaisen

Etter solodebuten «Puzzler» (2016) og oppfølgeren «Mjusic» (2018) forlater Hilma Nikolaisen den harde gitarrocken til fordel for nedstrippet og tilnærmet akustisk lyd. Dette skyldes ikke begrensingene som koronaen setter, men er et ønsket valg.

Første forsmak på albumet «Heritage» er «Maybe today (Satan)», framført på nylonstrenger og supplert med tverrfløyter.

Singlen får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify. Hør også listen med over 100 høstsanger.

Her er listen

«Maybe today (Satan)» – Hilma Nikolaisen

Fengsel – Spar 5

There is a war – Nathaniel Rateliff, Kevin Morby & Sam Cohen

Savannah – Joe Bonamassa

Gå til Gunn – Daniel Hop

11 past the hour – Imelda May

Söderut – Tegel & Plank

Inna Marcus name – Perfect Giddiman

Straight to the morning – Hot Chip & Jarvis Cocker

Johnny & Mary – Frantic & Robert Palmer

Lemon – Local Natives & Sharon Van Etten

Valgt det sjøl – Johan Berggren

Not in love – Sylvie Simmons

In the next life – Steep Canyon Rangers

Whatever you want – Crowded House

Bloody mother fucking asshole – Lissie

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.