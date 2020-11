Følsomt og utflytende

ROMAN: En følsom, men litt for utflytende venninnehistorie.

Steinar Sivertsen Litteraturkritiker

Mirjam Kristensen: Et plutselig mørke. 223 sider. Oktober.

Det har gått seks år siden hyppig prisbelønte Mirjam Kristensen fra Lyngdal (f. 1978, debut 2000) sist ga ut en bok. Derfor tok jeg fatt på «Et plutselig mørke», hennes sjette roman, med store forventninger. De ble ikke innfridd. Teksten rommer riktignok en del sanselige scener og er båret fram av et stort alvor, men komposisjonen virker flakkende. Dessuten blir trangen til å dosere «dyp» livsinnsikt tidvis for påtrengende.

Rammen for romanen er en turbulent venninnehistorie der tobarnsmora og doktorgradsstipendiaten Judith gjennom seks tekstsekvenser beretter om sitt forhold til billedkunstneren Hulda. Hun har på sin side mann og tre barn og forteller i et brev til Judith om livet sitt fra barndommen til en kriseridd nåtid.

Men teksten fokuserer ikke bare på relasjonen mellom de to jeg-fortellerne. Den svipper også innom generasjonsmotsetninger, ung forelskelse og gjengkriminalitet, noe som gjør historien mer mangfoldig, mindre fokusert.

I forfatterens tidligere romaner står motivet «forsvinning» sentralt. I debutboka dreier det seg f.eks. om en liten gutt som faller ned i en brønn og drukner, dvs. går ut av tida, mens «Jeg har ventet på deg» (2014) tar utgangspunkt i at en ektemann forsvinner etter et besøk på et kunstmuseum i New York.

I årets tekst er det først og fremst Hulda som illustrerer forsvinningsmotivet. Hun drar bl.a. fra Judith til Italia og fra familien sin til England uten å varsle om at det skulle ta elleve dager før omsider dukket opp igjen. På nåtidsplanet er hun, som åpningen og slutten på historien understreker, blitt borte fra Judith, fordi «et plutselig mørke» igjen synes å ha senket seg over henne.

Ellers hører vi i årets roman både om en toåring som nesten drukner i et basseng under en familieferie i Spania, om en tenåring som omkommer under drukning i Norge, og om en mor som tok livet sitt.

Flere steder nøyer fortelleren seg ikke bare med å skildre. Hun belærer: «Det finnes jo så uendelig med muligheter for hva man kan gjøre med et liv, så mange anledninger for endringer, så mange ting som skjer uten at man hadde ventet det.»

Dette er en form for dvask, snusfornuftig livsvisdom som dukker opp flere steder underveis, og som er med på å svekke kvaliteten på teksten.