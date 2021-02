Sendte paller med unik musikk til Mo i Rana

Norsk lydinstitutt har sendt 500 lydbånd og kassetter til digitalisering hos Nasjonalbiblioteket. Dermed sikres unik norsk musikk fra å smuldre opp.

Opptak av gamle musikkopptak ligger pakket og klare for digitalisering. I helgen ble alt sendt til digitalisering. Foto: Privat

Norsk lydinstitutt Stavanger forvalter en av verdens største private samlinger av klassisk musikk.

I lengre tid har Lydinstituttet digitalisert lydbånd med god hjelp fra egen stab, men manglende finansiering gjorde at prosjektet midlertidig stoppet opp.

I fjor høst ble det klart at Nasjonalbiblioteket påtar seg oppgaven med å digitalisere alt norsk materiale i lydbåndsamlingen til Lydinstituttet, som består av 10.000 spolebånd og 5000 video- og musikkassetter.

– Vi er veldig glade for at vi er prioritert så tidlig i kulturarvsprosjektet til Nasjonalbiblioteket. Det er betryggende at vi nå får en kontinuitet i arbeidet for å unngå at de norske lydfestingene går tapt, sier daglig leder Iselin Grayston.

I helgen ble første forsendelse sendt av gårde. Den inneholdt 500 lydbånd og kassetter radioopptak (RAI, RSR, RSI, DRS, NRK, BBC) fra konserter i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Blant annet fra Rikskonsertene, Trønderkoret, Stavanger byorkester, Oslo filharmonien, Den norske blåsekvintett, opptak fra Oslo Konserthus. Det er også flere private hjemmeopptak i forsendelsen.

– Vi har kasser med opptak av Kirsten Flagstad og Arne Dørumsgaard. Noen bånd inneholder memoarer fra Arne Oddvar Dørumsgard. Av Kirsten Flagstad sender vi av gårde bånd fra radiosendinger, konsertopptak og intervju, hvor hun blant annet snakker om sin sangteknikk, opplyser Iselin Grayston.

Hun sier at digitaliseringen er viktig for å unngå at opptakene går tapt.

– Magnetiske bånd er laget av et skjørt materiale, som er svært utsatt ved eksponering for fukt, støv og lys. Etter lang tids lagring kan det oppstå utfordringer med mugg, og båndene kan klistre seg sammen eller smuldrer bort. Vi ser at det haster med å få digitalisert den mest sårbare delen av samlingen, sier daglig leder ved Norsk lydinstitutt.

Etter digitalisering blir lydbåndene returnert til Stavanger.