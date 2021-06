Rauhål, men fin musikk

Ryan Adams begynner å finne den musikalske formen igjen.

Ryan Adams er tilbake etter #metoo-saken i 2019. Foto: Dan Hallman / TT NYHETSBYRÅN

Leif Tore Lindø Journalist

Nå nettopp

Ryan Adams: «Big Colors» (PAX AM)

Ryan Adams gikk på en riktig ufin #metoo-smell, og noen har nok satt en stor strek over navnet hans. Saken er virkelig ikke vakker, men musikken Adams lager er det. Problematisk, men ligavel. «Big Colors» er en trilogi av album, spilt inn før overgrepssaken. «Wednesdays», som kom først, var ikke det helt store. Nummer to derimot låter langt, langt bedre og med som Adams i gamle dager. Ikke helt der oppe, men ikke langt unna. Her er visene og folkrocken tilbake i det gode, melodiske hjørnet. Adams er kreativ, synger flott og har møblert sangene sine på veldig fint vis, og det er en helt annen nerve i dette enn det var på forrige utgivelse. Noen få hvileskjær har han lagt inn, han er virkelig daff når han daffer, men på sitt beste er «Big Colors» Ryan Adams i godt, gammelt, mjukt og intenst slag.

Mulig han har oppført seg som et rauhål, men Ryan Adams har unektelig laget, og lager fremdeles, mye finfin musikk.

Beste spor: «Showtime», «Fuck the Rain», «I Surrender»