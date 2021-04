Et fint tilskudd til det store fantasy-universet

Den er kanskje ikke direkte nyskapende, men fantasy-serien “Shadow and Bone” er et fint og stilsikkert alternativ for dem som har vokst fra Harry Potter og synes “Game of Thrones” blir for brutalt.

Hovedpersonen i «Shadow and Bone» er Alina Starkov (Jessie Mei Li), er en ung, fattig jente som plutselig finner ut at hun har superkrefter. Foto: DAVID APPLEBY/NETFLIX / SAB_DA_111519_07112

Shadow and Bone

Tv-serie i 8 deler. Sjanger: Fantasy/eventyr. Slippes på Netflix 23. april.

En foreldreløs jente vokser opp under trange kår, med mye motgang. Men en dag blir det oppdaget at hun har magiske krefter, av et sånt format at det kan redde verden fra en overhengende fare. Brått blir hun kastet inn i et helt nytt miljø, hvor hun får god oppvartning og blir sett på med beundrende blikk. Samtidig er det ikke alltid like lett å vite hvem som er venn og hvem som er fiende.

Høres det kjent ut? Selvsagt. Og man trenger ikke lete lenge for å finne flere likhetstrekk med velkjente fantasyunivers som det i «Harry Potter», eller med “Game of Thrones” for den saks skyld.

“Shadow and Bone”, basert på en bokserie av Leigh Bardugo, henvender seg nok i større grad til aldersgruppen midt mellom dem disse to eksemplene henvender seg til, de såkalte unge voksne. Når det er sagt, kan den fint sees av et eldre publikum også, selv om de forutsigbare elementene kommer relativt tett for alle som har sett en del innenfor denne sjangeren tidligere.

Mørke krefter

Handlingen utspiller seg i et miljø som ligner tsar-tidens Russland. Her finnes det flest såkalte vanlige mennesker, men også grishaer - folk som har overnaturlige krefter og kan manipulere elementene på ulike måter. Et gigantisk mørklagt område som kalles “folden” har delt riket i to, og det er forbundet med livsfare å passere igjennom. Av ulike grunner er det likevel nødvendig å forsere dette mildt sagt ugjestmilde landskapet, og noen få maktpersoner tjener gode penger på denne trafikken.

Hovedpersonen i serien er Alina Starkov, en fattig ung jente som tjenestegjør som karttegner i hæren. Hun er stasjonert på samme base som sin barndomsvenn Mal, og når han blir utkommandert til en reise gjennom folden, sørger hun for å bli med. Underveis blir de angrepet av de mystiske, flygende skapningene som befolker dette mørke ingenmannslandet. Når det står om livet for vennen, utløses plutselig kreftene Alina ikke visste at hun hadde. Det viser seg at hun kan frambringe sterkt lys gjennom hendene, og på den måten jages angriperne bort.

Det blir snart klart at dette ikke er noen gjennomsnittlig superkraft, og Alina blir snart headhuntet av en kjekk general som vil ha henne med på laget for å bli kvitt folden en gang for alle. Dermed innlosjeres hun i kongens palass sammen med en rekke andre grishaer, og begynner å trene opp sitt medfødte talent. Det er ikke risikofritt, og det er flere som vil ha klørne i Alina etter hvert som det blir kjent hva slags krefter hun besitter.

Påkostet og ambisiøs

Vi følger også noen andre handlingstråder, som etter hvert filtres inn i hovedhandlingen i større eller mindre grad. Det byr på tiltrengt variasjon, men samtidig får man ikke tid til å sette seg spesielt mye inn i hvem de ulike bifigurene er og hva de betyr for den videre handlingen.

Serien veksler elegant mellom det mørke og voldsomme på den ene siden og det lettbeinte og humoristiske på den andre. Det blir gitt en del plass til ungdommelig romantikk og skildringer av vennskap, svik og begjær, om enn på en noe bluferdig måte.

Selv om det skjer mye i denne første sesongen, framstår den litt som en veldig lang pilot og opptakt til det som antakelig skal skje videre. Det åpenbart store produksjonsbudsjettet tyder på at dette er et univers Netflix ønsker å satse på, og de har sånn sett levert en interessant og gjennomført introduksjon.