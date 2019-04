– Vi fant ut at det var på tide å komme ut. Vi åpner porten og lager en liten fest, sier Alexandra Marculewicz Adshead.

Hun sitter i et arbeidsrom i et gammelt NSB-bygg. Den blå murbygningen ligger kliss inntil togskinnene. Tidligere var det et travelt område der det ble jobbet med containere og togsett sent og tidlig. Nå er hele Paradis under ombygging. Det blå bygget vil forsvinne med tiden, men enn så lenge står den der og brukes som arbeidssted av fire kunstnere: Mirjam Romeijn-Mols, Edie Ottestad, Cendi Rothman og Alexandra Marculewicz Adshead. Vi slår om til engelsk, for disse fire kunstnerne representerer en flik av det internasjonale miljøet i Stavanger. Byen rommer 189 nasjonaliteter, ifølge ordførerens nyttårstale. De fire kvinnene som har arbeidssted i den gamle NSB-bygningen er, på ulike måter, en del av expat-miljøet i Stavanger.

Ut, ut, ut

En expat er en person som midlertidig eller permanent er bosatt i et annet land enn det landet personen opprinnelig kommer fra. Jobb i oljå, på Nato-basen eller andre bransjer sender mange til Stavanger i lange eller korte perioder, og mange expats blir kjent gjennom barna og den internasjonale skolen på Madla.

Slik var det for denne kvartetten også, men de hadde også et annet fellestrekk: De er alle kunstnere. Til sammen dekker de en rekke disipliner. Når Aftenbladet er innom jobbes det med malerier, keramikk og lysinstallasjoner, blant annet. De driver også undervisning av både barn og voksne.

I noen år holdt de til i et annet lokale litt utenfor sentrum. Via noen bekjente fant de det blå NSB-huset, og i et drøyt år har de jobbet her. Porten er låst på grunn av HMS-en rundt jernbanelinjene. Skal du inn, må du låses inn.

– Vi har et fantastisk arbeidssted her. Romslig, praktisk og ikke minst et veldig godt miljø, forteller Mirjam Romeijn-Mols.

Men så var det dette med å komme ut.

Åpner seg mot byen

– Vi ønsker å være en del av både kunstmiljøet og samfunnet rundt oss. Et sted må man starte, og for mange av oss var det nok naturlig å starte i det internasjonale, engelsktalende miljøet i byen, som jo er ganske stort, sier Cendi Rothman.

Men det var ikke nok, fant de ut etter å ha snakket om det mens de har jobbet. Den avstanden som nok finnes mellom det internasjonale Stavanger og resten av byen er egentlig unødvendig, mener de fire kunstnerne.

– Vi kan ikke forvente at folk oppsøker oss. Vi har alle et ansvar for å invitere, for å åpne opp og for å involvere oss. For oss kunstnere er det jo egentlig det vi jobber for: Å kunne vise byen og verden hva vi gjør, Alexandra Marculewicz Adshead.

Fredag 5. april fra 18.00 til 21.00 åpner de opp «The Space», som de kaller huset. De fyller rommene med keramikk, malerier, lyskunst og andre produksjoner. Det er en utstilling og en åpen galleridag, men det er også noe mer.

Kom og se

Edie Ottestad er den sist ankomne i kunstnerkollektivet i Paradis. Hun kom til Norge sammen med ektemannen PK Ottestad, låtskriver og kjent som frontmann i The Getaway People.

– Jeg er nok den mest privilegerte her, for jeg bare valset inn til dekka bord. Jeg kjenner også en del Stavanger-folk gjennom mannen min, og fordi vi har vært her hver sommer. Jeg har også en fot i det engelsktalende Stavanger, som på noen måter er et eget lite samfunn, sier Edie Ottestad.

Språk er alltid en barriere, men det er ingen grunn til at kunstnere skal sitte på hver sin haug i samme by uten å vite om hverandre, mener hun.

– Derfor åpner vi dørene på fredag og håper alle interesserte og nysgjerrige vil komme innom og møte oss, se hva vi gjør og hva vi jobber med. Velkommen til Paradis!