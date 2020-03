Møt antihelten Harry Kvist, født i hor, strøk i livets skole

KRIM: Hardtslående nordisk noir fra et trøstesløst Stockholm.

Marit Egaas Stavanger

Martin Holmén: Slugger. Krim. 388 sider. Oversatt av Bjørn Alex Herrman. Pelikanen forlag.

Hardkokt krim oppsto i USA på 1930-tallet med Dashiell Hammett og Raymond Chandler som de ledende forfatterne, sammen med kioskforfatteren Mickey Spillane. Mange kriminalforfattere har latt seg inspirere av disse, for eksempel Gunnar Staalesen og det svenske forfatterparet Sjöwall & Wahlöö. En mer ukjent perle innen sjangeren er Berlin noir-trilogien av den britiske forfatteren Philip Kerr.

Martin Holmén har fått internasjonal oppmerksomhet for sin Stockholm noir-trilogi fra perioden 1932-36. Nå kommer tredje bok, «Slugger», på norsk. Tidligere titler er «Clinch» og «Nede for telling».

Bøkenes hovedperson og antihelt er den tidligere bokseren Harry «Kvisten» Kvist som livet har fart ganske ille med. I «Slugger» er vi kommet til 1936, og Harry livnærer seg som pengeinnkrever og andre mer eller mindre lyssky oppdrag. Ryktene sier at Kvisten er blitt bløthjertet og har mistet grepet, men Kvisten reiser seg alltid.

Det er juli og glovarmt i Stockholm, en by som svært ulik dagens strøkne hovedstad. De fattige bydelene er befolket av gangstere, horer, kommunister, sodomitter, spiritister og annet pakk. Nasjonalsosialismen blomster og tiltrekker seg prest, purk og halve offiserskorpset. Kvistens beste venn er sognepresten Gabrielsson, og når han blir funnet myrdet ved alteret i Katarinakirken, bestemmer Kvisten seg for å ta hevn.

Sognepresten var en kjent nazi-hater, og purken viser liten interesse for mordet.

Like etter blir Kvisten kontaktet av gangsterdronningen Mutter. Hun trenger en pålitelig mann som kan spionere på en smuglertransport og støtte henne i et indre oppgjør mellom byens gangstere. Dermed er det duket for noen travle dager for vår helt, som aldri tar av seg hatten og røyker den ene åtteøres sigaren etter den andre.

Martin Holmén har med sin Stockholm noir-trilogi skapt en uforglemmelig helt som er dypt tragisk og veldig menneskelig. Livet har gjort ham kynisk, hardtslående og likevel en mann av ære. Like imponerende er miljøskildringene fra et trøstesløst Stockholm, der mange lever i dyp fattigdom og jungelens lov har overtatt. Forfatteren er historiker og må ha gjort omfattende research for å male ut et slikt bilde av en storby. Dette er en roman som krever sin leser, fordi vekten ligger på person- og miljøskildringene og ikke på handlingen. Språket har en tidstypisk tone med en barsk humor, det er nesten som å høre replikkene fra en gammel amerikansk gangsterfilm.