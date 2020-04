Ukens anbefalte sanger

Calzadas historie startet i en kjellerstue i 2010.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Calzada er fra venstre Arvid Sellevåg, Gaard Emil Gramstad, Pål-Andre W. Gismarvik, Sven Tore Sandanger og Conny Rydh. Foto: Tossa Photo

Geir Flatøe Journalist

I dag teller bandet fra Stavanger og Sandnes fem medlemmer: Vokalist Pål-Andre W. Gismervik, gitarist Sven Tore Sandanger, gitarist Arvid Sellevåg, trommis Conny Rydh og bassist Gaard Gramstad.

Debutsinglen «Fall of the king» fra 2017 har passert 190.000 avspillinger på Spotify, med et stort publikum i USA, Finland, England og Nederland. Nå er en ep på fire kutt ute, inkludert «Big city life».

Andre lokale artister på ukas liste er Vanary, My Ken og Velan. I tillegg er Skykaprer fra Haugesund.

Disse får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Big city life – Calzada

Last of us? – Vanary

Sidewalk singer – My Ken

Heaven knows – Josh Ritter

The buzz – Pretenders

The benefits of being alone – Rose Cousins

Neighbors – Sam Lewis

Overvinne alt – Skykaprer

Bilder – César Vidal

I morra kjører du forbi – Kristian Kaupang

Revoked – Dave Simonett

Are you in love? – Basia Bulat

Pillow – Cable Ties

Garden song – Phoebe Bridgers

Can’t cool me down – Car Seat Headrest

På egen hånd – Velan

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.