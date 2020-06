Politikerne kutter i drømmesommeren

Idrettsrådet ba om en million, men fikk halvparten. Nå må det kuttes i planene om en drømmesommer for hundrevis av barn og unge.

Disse fem politikerne har fordelt sju millioner kroner til ulike sommeraktiviteter for barn og unge i Stavanger. Fra venstre Dagny Sunnanå Hausken (Sp), Kristoffer Sivertsen (Frp), Øyvind Jacobsen (Ap), Eirik Faret Sakariassen (Sv) og Sissel Knutsen Hegdal (H). Foto: Jone Skjelbred, Stavanger kommune

Kjell Arne Knutsen Journalist

Administrasjonen anbefalte å si ja til en million til søknaden fra Idrettsrådet i Stavanger, men politikerne i utvalget som fordelte penger til Barnas sommer halverte summen. Det vil si: flertallspolitikere i utvalget ville gi null, opposisjonspolitikerne ville gi en million. Kompromisset ble 500.000 kroner.

– Ja, vi er selvfølgelig glade for de pengene vi får. Vi skulle gjerne hatt mer, men samtidig ser jeg at vi er blant dem som får mest, sier daglig leder i Idrettsrådet, Arne Thorsen-Eie.

Han er samtidig tydelig på at det er umulig å gjennomføre det planlagte prosjektet for halve summen.

– Nå må vi snu oss rundt og se hva vi kan få til for 500.000 kroner. Vi må nok redusere eller kutte ut noe. Hvordan vi skal få til det, vet jeg ikke ennå, sier Thorsen-Eie.

1000takk heter prosjektet som Idrettsrådet og 17 idrettslag i Stavanger søkte om å få gjennomføre. Ifølge søknaden skulle tilbudet kjøres fulle dager i seks uker. Tanken var å flytte til ny base hver uke, og derfor var seks forskjellige idrettshaller booket. I prosjektet lå det inkludert tilbud om barnepass om morgenen og ettermiddagen, samt lunsj. Planen var også å gjøre en ekstra innsats for å få med utsatte grupper. Ungdommer fra de forskjellige idrettslagene skulle engasjeres som instruktører.

– Nå blir sommeraktivitetene annerledes enn det dere søkte om, vil dere klare å innfri intensjonene?

– Dette er et prosjekt som ikke er behandlet på ordinær måte. Vi jobbet døgnet rundt i et flere dager for å komme fram til det vi mente var et mangfoldig og godt tilbud, og nå må vi justere på det. Det er en risiko som alle parter må bære. Her må kommunen være raus med organisasjonslivet og være glad for det vi får til, sier Thorsen-Eie.

Han understreker at det fortsatt skal bli et godt tilbud fra de 17 idrettslagene.

– Her er det mange unger som får et fantastisk tilbud i sommer, og det er jo hele poenget, sier Arne Thorsen-Eie.

Mye til idrett

– Hvorfor ville du i utgangspunktet ikke gi noe til Idrettsrådet, Øyvind Jacobsen (Ap)?

– Jeg og andre i utvalget opplevde at det var mange gode søknader fra idretten, og mente at det var viktig å spre tiltakene på flere aktører. Men så kom det flere konstruktive innspill i debatten, både fra andre politikere og administrasjonen, og derfor hadde vi ingen problem med være med på å gi en halv million kroner.

– Men det er ikke nok til å gjennomføre det som Idrettsrådet foreslår?

– Nei, og det gjelder nok flere søkere. Her må arrangørene gå i dialog med administrasjonen om hvordan aktivitetene best kan tilpasses det tildelte beløpet. For eksempel kan det tenkes at Idrettsrådet ikke kjører program i seks uker, men kanskje bare tre uker. Sammen med administrasjonen må de finne ut hvor det er størst behov, sier Jacobsen.

Løft for kulturen?

I en kronikk i Aftenbladet skriver flertallspartiene at Barnas sommer kan «øke aktivitetsnivået i en utfordrende tid for kulturaktørene i kommunen.» En gjennomgang av tildelingene Aftenbladet har gjort, viser at i beste fall 1,27 millioner kroner av pengene går til kulturaktører.

Profesjonelle/etablerte aktører Navn på tiltak/aktivitet Beløp Erfjordgt.8 AS / Elefant Ta Plass! kr 155.000 Kunsthall Stavanger Klikk her-TV, sommerskole for barn og unge kr 100.000 Stiftelsen Engøyholmen Kystkultursenter Lek, læring og opplevelse i sjøfarts og oljebyens historie kr 100.000 Norsk Oljemuseum En dag om geologi, klima, om å redde kloden og å redde seg selv kr 65.000 Chezville AS Barnas tursommer kr 100.000 Total sum kr 520.000 Amatør/frivillig kulturliv Navn på tiltak/aktiviteter Beløp Follies Barn og Ungdomsteater Follies Kultur Camp kr 400.000 dLab DA Åpen Lab 2020 kr 51.000 Jåtten skolekorps Prøvekurs korps kr 50.000 AKKS Musikk for barn og unge 2020 kr 250.000 Total sum kr 751.000

– Er dette et løft for kulturlivet i kommunen?

– Jeg skjønner godt at det neppe blir kake på Tou scene etter denne tildelingen. Her må vi ta selvkritikk for at vi trakk Barnas sommer for høyt inn i et leserinnlegg om kulturlivet. Det har aldri vært meningen å lage en kultursommer, men en aktivitetssommer for barn. Tanken vår var at dette kunne være en mulighet for noen innen kultursektoren på lik linje med idrett og frivilligheten, sier Øyvind Jacobsen.

Han understreker at det blir sommertilbud også innenfor kultur, og nevner tildelingen til Pepper Casting som arrangerer audition-kurs.

– Jeg tror det er mange unger som har lyst til å lære seg hvordan de kan agere foran skjerm, sier Jacobsen.

Uheldig fremgangsmåte

Sissel Knutsen Hegdal (H) satt i utvalget som fordelte pengene. Hun er ikke komfortabel med prosessen.

– Vi fikk i oppdrag av kommunalutvalget å fordele 10 millioner kroner til sommeraktiviteter for barn og unge. Kvelden før møtet sendte administrasjonen ut forslag til fordeling. De hadde gjort en grundig jobb. På møtet la flertallsrepresentantene fram forslag om å kutte til snaut 7 millioner kroner. Det opplevdes som ubehagelig å kutte tre millioner kroner rett over bordet. Det var tross alt stort beløp som skulle fordeles, sier høyrepolitikeren.

Flertallspartiene foreslo opprinnelig å bruke inntil 30 millioner kroner til Barnas sommer. Det ble så tatt ned til 10 millioner kroner i kommunalutvalget.

– Høyre mener at 30 millioner kroner var hinsides høyt og støtter at beløpet ble tatt ned. Men vi mener at måten dette skjedde på er uheldig. Her sender de ut signaler om at 30 millioner skal fordeles, og mange arrangører hiver seg rundt og lager gode søknader. Så kuttes det kraftig ned, i siste sving med tre millioner kroner på tildelingsmøtet, og vi må si nei til mange gode forslag. Dette var ikke god måte å gjøre det på, sier Knutsen Hegdal.

Organisasjon/aktør/foretak Navn på tiltak/aktivitet VEDTATT BELØP Hundvåg Idrettslag Øynås beste kr 30 000 Stavanger IF Fotball Fotballskole/Feriecamp kr 40 000 Erfjordgt.8 AS / Elefant Ta Plass! kr 155 000 Follies Barn og Ungdomsteater Follies Kultur Camp kr 400 000 Madla il Fotballskole kr 63 000 Stavanger kommune ved Rennesøy Frivilligsentral Barnas Sommer i Rennesøy kr 100 000 Fotballklubben Vidar FK Vidar Aktivitetsskole kr 200 000 Skolelaboratoriet i realfag, Universitetet i Stavanger Forskerskole for barn, Science Camp kr 150 000 Viking Fotballklubb Viking fotballskole kr 45 000 Rogaland Rideklubb Rideleir sommeren 2020 kr 25 000 Sunde Idrettslag Sommercamp 2020 kr 200 000 Kunsthall Stavanger Klikk her-TV, sommerskole for barn og unge kr 100 000 dLab DA Åpen Lab 2020 kr 51 000 Ryfylke Livsgnist AS Camp Finnøy kr 300 000 POL IL Sommer på Stemmen kr 100 000 Atelier Varmen Sommersykurs for barn kr 100 000 Vesterlen krets av Norges speiderforbund på vegne av speidergruppene i Stavanger Sommerspeiding for alle kr 100 000 Storhaug rideklubb Rideleirer kr 28 000 Frilager Friluftsutstyr kr 250 000 Hinna Fotball Åpent klubbhus kr 80 000 Forus & Gausel Idrettslag Forus og Gausel fritidstilbud kr 280 000 KFUK-KFUM Stavanger Musikalskole kr 70 000 Stiftelsen Engøyholmen Kystkultursenter Lek, læring og opplevelse i sjøfarts og oljebyens historie kr 100 000 Naturvernforbundet i Rogaland Sommer ved Mosvatnet kr 100 000 Norsk Oljemuseum En dag om geologi, klima, om å redde kloden og å redde seg selv kr 65 000 Brodd Fotballklubb Stavanger Brodds sommerskole kr 745 000 Stavanger Golfklubb Golf Sommerskole kr 240 000 Finnøy Husflidslag sommerskole i kreative og praktisk forming kr 50 000 Stavanger Skateklubb "Drop in skateskole" på Tasta Skatepark kr 75 000 Einherjar eSport Generasjon G med på laget kr 180 000 Slakkfisk Slakkesøndag kr 16 700 Stavanger Svømmeklubb Aqua Swim Camp kr 320 000 Folkehallene «Sommer i Sørmarka – FOR ALLE» kr 300 000 Vardeneset Ballklubb VBK Aktivitetsommer kr 200 000 Chezville AS Barnas tursommer kr 100 000 Pepper Casting AS AUDITION KURS kr 170 000 Ishockeyklubben Stavanger Sommercamp kr 166 000 Stiftelsen Grønn By Fritt i Blinken kr 300 000 Norsk Folkehjelp Stavanger Camping på Vaulen Prosjekt Camp Vaulen kr 150 000 Idrettsrådet Stavanger 1000TAKK kr 500 000 Jåtten skolekorps Prøvekurs korps kr 50 000 Aftenskolen Rogaland Styrking i norskfaget på videregående nivå kr 54 000 AKKS Musikk for barn og unge 2020 kr 250 000

