– Kulturkuttet må gjerast om

– Dei raude partia har aldri signalisert at dei skulle gå laus på kulturen om dei fekk fleirtal i Stavanger, verken i program eller debattar. Det er verkeleg urovekkande at dei startar sitt ny styre med dette, seier Søndeland.

Torsdag la det nye raudgrøne fleirtalet i Stavanger fram sitt første budsjett. Der kuttar dei nesten fem millionar i kulturbudsjettet, samanlikna med kommunedirektørens forslag. Verst går det ut over Sølvberget, som få to millionar kroner mindre av dei raudgrøne enn kommunedirektøren foreslo. Nest verst går det ut over det frie feltet, som til saman mister nesten ein million kroner i to pottar dei kan søka støtte frå.

Eit trist kutt

– Frode Myrhol i FNB seier på Facebook at dei gjer dette for å få netto driftsresultatet til å bli betre. Men det har knapt noko å seia for driftsresultatet å kutta i kultur. Venstre aukar kulturbudsjettet i sitt alternative budsjett - utan at det går ut over driftsresultatet, seier Sønderland.

Han meiner det er trist at dei raudgrøne kuttar i kulturbudsjettet. Og han er ikkje mindre urolig med tanke på framtida.

– Dei grunngir kuttet med dårlige tider. Men kommunedirektøren har sagt tydeleg at det ikkje blir betre økonomiske tider for Stavanger framover. Om dei må kutta i kultur nå, kan det bli veldig gale framover, seier Sønderland.

Han meiner Sølvberget er ein av dei viktigaste kulturinstitusjonane i Stavanger.

Sølvberget er viktig

– Sølvberget er viktig for store og små, for alle sosiale lag. Dette er ein smeltedigel. At dei raudgrøne kuttar der, utan forvarsel, er illevarslande.

Kuttet til pottane kunstnarane kan søka støtte frå, karakteriserer Søndeland som «heilt på trynet».

– Har ikkje desse partia site i kulturstyret dei siste fire åra? Har dei ikkje fått med seg kva dette går i? Skal Stavanger vera ein kulturby der ein faktisk kan leva og verka som fri kunstnar, må det finnast slike midlar.

I sitt alternative budsjett aukar Venstre ramma til Sølvberget og doblar ramma for kunstnarstipenda frå 1,4 til 2,8 millionar kroner.

Vil ha kompromiss

Nå håper Søndeland på eit kulturpolitisk kompromiss, på tvers av partigrensene:

– Kulturkutta er smålige. Dette er ikkje staden ein sparer dei store pengane, men desse pengane har enormt mykje å seia for dei som jobbar i feltet. Eg håper det kan bli ei endring på dette før budsjettet blir vedteke i desember.

