Svartnissen får kulturpris

Prisen blir utdelt på ordførerens nyttårsmottakelse 1. januar 2020.

Kulturprisen 2019 går altså til Svartnissen AS ved Hans Petter Jørgensen, Christian Eriksen, Ove Storland og Kristian Arntsen.

Årets versjon av julerevyen har fått tittelen «Julespenningen».

Satt Sola på kartet

Utvalg for oppvekst og kultur i Sola begrunner valget på følgende måte:

Svartnissen og co. har virkelig satt Sola på kartet fra de i 2001 hadde sin første julerevy i Sola kulturhus. De har underholdt store og små i hopetall med sine forestillinger, nå på 18. året. Bare i 2019 har eller vil flere enn 26.000 bli underholdt av Kissa Nissemann, Mr. Caboom, Ove Rocketroll og Svartnissen gjennom 61 mer eller mindre utsolgte hus.

Fakta: Kulturprisen Sola Sola kommune deler hvert år ut en kulturpris. Alle innbyggere, frivillige organisasjoner og kulturinstitusjoner i Sola kommune kan fremme forslag om kandidater til prisen.

Kulturprisen kan deles ut til enkeltpersoner og til lag eller organisasjoner i Sola kommune.

Prisen deles ut til noen som har gjort en spesiell innsats innenfor kulturfeltet i Sola. Utvalg for oppvekst og kultur behandler og tildeler prisen. Utvalget kan også velge kandidater som ikke er foreslått av andre.

Julerevyen og Svartnissens evige kamp for å ødelegge julen er blitt synonymt med førjulsforberedelser og et must for mange familier i Sola (og regionen for øvrig).

Selv om at ingen av de fire bak nissene bor i Sola, er det ingen tvil om at Svartnissen, Kissa Nissemann, Ove Rocketroll og Mr. Caboom bor i Sola kulturhus!

