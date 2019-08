Årets festival spenner vidt, kanskje for vidt

Kammermusikkfestivalen har de siste par år vært preget av et program som spenner vidt. Og med titler som ikke alltid er treffende. Det skal tydeligvis være musikk for enhver smak. Men ikke bare det: De kunstneriske lederne, Christian Ihle Hadland og Andreas Brantelid, vil også at vi skal bli kjent med lite fremførte eller nesten ikke-fremførte verk, men som ofte overrasker gjennom dyp musikalitet og fortjenes å fremføres oftere. I den uhøytidelige åpningstalen røpet de to sin forkjærlighet for slavisk musikk, russisk og tsjekkisk. Og nettopp det fikk vi på åpningskonserten.

Ikke helt vellykket åpning

De to spilte som åpning Nikolaj Mjaskovskijs første cello-sonate op.12. Mjaskovskij (1881-1950) skrev 27 symfonier og 13 strykekvartetter, men bare en sjelden gang er noen av disse å høre i konsertsalen. Cellosonaten begynner med dype, syngende toner der klaveret bare har noen få toner og akkorder, men så overtar med en aldeles vakker melodi. Men dette lover mer enn verkets to satser kan holde; resten blir nesten likegyldig, en slags improvisasjon som klinger nokså flatt. Som åpningsnummer egnet dette stykke seg iallfall ikke.

Et høydepunkt

Av en helt annen kvalitet er Sjostakovitsj sine Syv sanger til tekster av Alexander Blok (1880-1921). Dette ble en storartet opplevelse i kirkerommet. For Ann-Helen Moen (sopran) tolket disse sangene både sart og temperamentsfullt. Sart i den første sangen, Ofelias sang, der bare celloen (Alexander Rudin) er ledsager, temperamentsfullt i Hamayun, den profetiske sang, der klaveret (Bengt Forsberg) er den eneste ledsager. Så kommer fiolinen (Benjamin Schmid) til i disse sangene som er skrevet av den største av de russiske symbolistene og som insisterte på at dikt hadde med lyd å gjøre. Hos Sjostakovitsj blir de syv diktene båret frem av et tonespråk som vel er noe av det mest radikale han kunne tillate seg på den tiden. Med sin strålende sopran sang Ann-Helen Moen disse syv sangene på en måte som berørte oss sterkt.

Sofia Gubaidulina (1931) har en gang sagt at «i begynnelsen var rytmen» (noe forresten også Stravinskij sa). Og dette hørte vi til gangs i hennes Pantomime (1966) for kontrabass og klaver. Med Zoran Markovic på kontrabass og Christian Grøvlen på klaver fikk vi en sterkt gestisk preget fremførelse som appellerte til det visuelle, til dans og ballett.

Ekstatisk og temperamentsfullt

Som seg hør og bør ble åpningskonserten avsluttet med en publikumstreffer: Dvoráks klaverkvintett op. 81. Med Polina Leschenko ved flygelet og en kvartett av fremragende strykere (Benjamin Schmid og Johan Dalene fiolin, Lars Anders Tomter bratsj og Amalie Stalheim cello) ble vi igjen vitne til de vuggende, rytmisk pikante klaverklanger og celloens lyriske melodi i begynnelsen av første sats. Men sjelen i dette verket er så visst den langsomme satsen, en dumka - det vil si en lyrisk folkesang med elegisk karakter– som de fem musikerne foredro ekspressivt og – unnskyld klisjeen – som et slavisk mysterium. Og som kontrast her: et ekstatisk raskt tempo temperamentsfullt fremført av kvintetten. Av scherzoen sprudlet det og siste sats satt som et skudd – i et likeverdig samspill som preget tolkningen som helhet.