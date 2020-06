Tre Hedda-nominasjoner til Rogaland Teater

Tre skuespillere ved Rogaland Teater er nominert til Hedda – teaternorges gjeveste pris.

Even Stormoen er nominert til Årets mannlige skuespiller for rollen som Max i «Hjemkomsten». Foto: Fredrik Refvem

Even Stormoen er nominert i klassen Beste mannlige skuespiller/hovedrolle for rollen som Max i «Hjemkomsten» av Harold Pinter i Petter Næss´regi. Stykket hadde premiere i Teaterhallen 30. januar.

Fra samme stykke er Espen Reboli Bjerke nominert i klassen Beste mannlige skuespiller/medspiller for rollen som Lenny.

«Hjemkomsten» fra 1965 er regnet som nobelprisvinner Harold Pinters gjennombrudd – og kanskje hans aller beste teaterstykke. Det handler om en dysfunksjonell familie av menn.

«Even Stormoen briljerer som den infame slaktaren. Espen Reboli Bjerke er ein herleg kjip hallik,» skrev Aftenbladets anmelder etter premieren, og trillet femmer på terningen for en oppsetning der han konkluderte at «Opplagt ensemble lagar herleg, vond, mørk og morosam pintersk stemning i Teaterhallen.»

Aftenbladets anmelder var også veldig begeistret for den andre oppsetningen som har fått Hedda-nominasjon i årets runde: «En midtsommernattsdrøm» av William Shakespeare. Her er Ragnhild Tysse nominert i klassen for Beste kvinnelige skuespiller/medspiller for rollen som Helena. «Tysse viser stort komisk talent i framstillinga av den håplaust forelska og frustrerte Helene,» skrev Aftenbladets anmelder.

Flest Hedda-nominasjoner går i år til Raskolnikov, i et samarbeid mellom Det Norske Teatret og Det vestnorske teateret. Oppsetningen er nominert til seks priser, blant dem beste regi til Kjersti Horn og Årets forestilling.

Det norske teatrets «Trilogien» av Jon Fosse har fått fire nominasjoner, blant dem Beste regi til Luk Perceval og Årets forestilling.

Også Trøndelag teaters «Dødsdansen» av August Strindberg har fått fire nominasjoner, blant dem Årets regi til Fredrik Longva og Årets forestilling.

Nominasjonene ble offentliggjort på et arrangement på Den Nationale Scene i Bergen onsdag. Selve prisutdelingen skulle skjedd på Det Norske Teatret i Oslo 14. juni, men på grunn av koronasituasjonen er prisutdelingen utsatt til høsten.

