Vakkert, sårbart og enestående bra

En overligger fra i fjor som ikke må overses.

Kristine Hovda: «Y believe» (Good Enough)

Kristine Hovda er oppvokst på Brusand og bosatt i Oslo. Hun har et liv med tro, tvil og brutte forhold bak seg; langt fra lett å leve med, men et godt grunnlag for sanger.

Platen kom i november, men har ingen holdbarhetsdato. Den er like nakent instrumentert som tekstene er selvutleverende, formidlet med en stemme man kan tro på. Det er ikke lett å lage nye vrier på verdens eldste tema, men å kalle savnet etter en annen for fantomsmerter er elegant gjort.

Hovda tør å stole på en akustisk gitar og stemmen, men plusser også på med orgel, piano, bass, rytmeinstrumenter, strykere og annet hvis det passer. Hun besitter sjelen og den intime sårbarheten til visesangere som Judee Sill, Vashti Bunyan og Karen Dalton, og nydelige «Pink petals» kunne tilhørt en tidlig utgave av Crosby, Stills & Nash.

Det eneste minuset med albumet er at hun av og til avslutter for tidlig. Bare ett minutt og 11 sekunder med «Milk and honey»? Vis nåde.

Beste spor: «Pink petals», «My fathers faith», «After all», «Phantom pain», «There are no rules in nature».

Publisert 11. januar 2020 15:05