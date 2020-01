Forteller 50 historier med 50 ansikter

Søndag lanserer fotograf Henriette F. Time en portrettserie i sosiale medier, og ett bilde slippes hver uke. I desember skal alt samles i en stor, utendørs utstilling i Stavanger.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Portrettet av Aina er det første som vises i Henriette F. Times interaktive utstilling. Foto: Henriette F. Time

Kine Hult Journalist

Prosjektet har fått navnet «50 faces, 50 stories», og blir tilgjengelig på Instagram og Facebook fra og med søndag. Hver uke vil Time legge ut et nytt bilde med tilhørende tekst. Etter at det 50 bildene er publisert, samles de i en stor utstilling i Stavanger sentrum. Akkurat hvor er foreløpig ikke avklart.

– Jeg har stilt ut på torget tidligere, og har egentlig ikke lyst til å gjenta meg selv. Men ingenting er bestemt ennå, annet enn at utstillingen skal stå et sted innenfor sentrumskjernen, sier Time, som her refererer til sin utstilling «Movember» fra 2012.

Henriette F. Time har tatt alle bildene til den kommende utstillingen. Foto: Henriette F. Time

Selv om den interaktive utstillingen starter denne uka, er hun på ingen måte i mål. Til nå har hun om lag 20 bilder, og håper å komme i kontakt med ytterligere 30 mennesker som ønsker å portretteres i bilde og tekst. Tekstene er det Rudi Aadland som står for. Kriteriene for å delta er at man bor i Rogaland og kan fortelle en historie om noe som har endret livet.

– Prosjektet handler blant annet om å skape et åpnere samfunn og om å våge å snakke om psykisk helse. Jeg ønsker å vise fram et mangfold av mennesker, og vil ikke legge noen stramme rammer for hva slags historier de skal fortelle. Bare at det er historier som har hatt en varig effekt på dem, sier Time.

I uke 2 er det dette bildet av Helge som står for tur. Foto: Henriette F. Time

Hun ønsker å vise fram både triste og lykkelige historier. Den første historien som publiseres handler om en kvinne som opplevde å miste barnet sitt. Den andre handler om en mann som hadde opplevd mobbing og hatt det vanskelig, men som til slutt møtte en person som tok ham inn i varmen.

– Det er mange sterke og fine tekster til bildene. Jeg håper at flere melder seg og har lyst til å delta i prosjektet, sier Time.

Publisert: Publisert 4. januar 2020 20:22