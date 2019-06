Morten Abel får fylkets kulturpris

I dag, onsdag, leder fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal fylkestinget. Der delte hun ut årets kulturpris til Morten Abel.

Rogaland fylkeskommunes kulturpris skal deles ut til en person som har gjort en langvarig innsats for kulturlivet i fylket.

Det legges vekt på om innsatsen til personen har hatt betydning for hele eller større deler av fylket.

Prisen består av en statuett laget av John Th. Josefsen, samt et pengebeløp på 50.000 kroner.

Fakta: Tidligere vinnere av prisen 2018: Kjell Pahr-Iversen, visuell kunst 2017: Sally Nilsson, scenekunst 2016: Kolbein Falkeid, litteratur 2015: Svein Tengesdal og Torunn Tunheim, Eigersund, kultur for psykisk utviklingshemma 2014: Helge Torvund, Hå, litteratur 2013: Arild Østin Ommundsen, Stavanger, film 2012:Gunnar Roaldkvam, Stavanger, litteratur 2011: Finn Nesvold, Sokndal, gen.kulturelt arbeid 2010: Nils Økland, Haugesund, musikk Enkeltpersoner, kommuner, institusjoner og frivillige organisasjoner står fritt til å fremme forslag om aktuelle kandidater til prisen. Fylkeskommunens folkevalgte og fylkesrådmannen har også anledning til å foreslå kandidater som ikke er foreslått av andre. Les mer om prisen her. X

Norges pop-konge

Det er de folkevalgte i regional- og kulturutvalget som vurderer forslagene og bestemmer hvem som skal få prisen.

Her er et utdrag fra begrunnelsen og bakgrunnen for at akkurat Morten Abel får prisen i år:

Årets prisvinner er opprinnelig født og oppvokst i Bodø og familien flyttet til Stavanger da han var 15 år. Det tok imidlertid ikke lang tid før han preget både Rogaland og resten av landet med sin allsidighet og utstråling. Hans person og musikalske virke ble raskt uløselig knyttet til Stavanger og Rogaland.

Årets kulturprisvinner har blitt kalt Norges popkonge, og har satt Rogaland på kartet i over 30 år. Først og fremst på musikkfeltet som musiker, komponist og produsent, men hans kunstneriske ambisjoner, nysgjerrighet og trang til fornyelse har også gjort ham bemerket som forfatter, skuespiller og billedkunstner.

Hvis du kjenner til noen du mener fortjener neste års pris, kan man nominere kandidater gjennom fylkeskommunens nettsider.