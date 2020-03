70-tallshelten Steve Harley halter videre

Vi hadde fortjent noe bedre etter ti års ventetid.

Steve Harley: «Uncovered» (Comeuppance)

Jeg var ikke alene om å like Steve Harley & Cockney Rebels på 70-tallet. Sanger som «Sebastian», «Make me smile (Come up and see me)», «Tumbling down» og «The best years of our life» har evnen til å fylle Folken med grå hoder hvis 69-åringen tar turen over Nordsjøen.

Dumpingen av backingbandet i 1978 var et feilgrep, og en gjenforening i 2005 var det vel bare nordmenn som la merke til. Etter soloalbumet «Stranger comes to town» i 2010 har det vært stille, og vi hadde fortjent noe bedre.

Det er et hav mellom hva han gjorde med Beatles’ «Here comes the sun» i 1976 og maltrakteringen av «I’ve just seen a face». Cat Stevens og Hot Chocolate lider også, mens Dylan og Longpigs er bedre.

Han gjør Bowies «Absolute beginners» til sin, og Stones’ «Out of time» er passende. Overskuddet «Only you» fra 90-tallet er grei nok, men best er oppdateringen av hans egen «Compared with you» fra 1976 og duetten «Star of Belle Isle» med Eddi Reader.

Akustisk det hele.

Beste spor: «Compared with you (Your eyes don’t seem to age)», «Star of Belle Isle».