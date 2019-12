Dette er årets beste plater

I løpet av året anmelder Aftenbladet nær 250 album med rock og pop, men anmelderne lytter seg gjennom langt, langt flere. Ut fra denne bunken har Stella Marie Brevik, Geir Flatøe og Anette Basso plukket ut ti plater hver.

Anmeldelsene står på trykk hver fredag og nettes gjennom helgene. Som man ser av listene, er smaken svært ulik. Kom gjerne med ditt eget forslag i kommentarfeltet under.

Stella Marie Breviks ti på topp

1

Lana Del Rey: «Norman Fucking Rockwell»

Med sin særegne stemme og det psykedeliske 60-tallet i tankene gir Lana Del Rey deg historier som vekker eventyrlysten, håpet og noen ganger jævelen i deg.

2

Fieh: «Cold Water Burning Skin»

Debutalbumet til Fieh oser funk, sass og selvtillit. Soul-oktetten med vokalist og låtskriver Sofie Tollefsbøl i front, leverer ekstremt fengende «dansegulvjazz».

3

Bon Iver: «I, I»

Høstplaten til Bon Iver kan best beskrives som eksperimentell indierock: Gospel, synth, trompeter, messesang, strykere, piano og forvrengende effekter; alt i en nydelig miks som kiler langs ryggraden.

4

Cinematic Orchestra: «To believe»

Jeg har aldri vært begeistret for flinkis-jazz, men The Cinematic Orchestras jazztronica (elektronika + jazz) rørte meg – og heldigvis; «To belive» beveger seg over i andre sjangere også. Et album designet for dagene der du bare vil lytte og nyte.

5

Lars Vaular : «Flere steder alltid»

Danse-Vaular og familie-Vaular gjør comeback på samme plate. Resultatet blir sårt, ærlig, intenst og fengende. Et gjennomført hiphop album. Rapperens beste så langt.

6

Billie Eilish: «When we all fall asleep, where do we go»

Billie Eilish eksperimenterer med blant annet 80-talls disko på debutplaten. Resultatet er en fantastisk popplate som er like mye mainstream som mørk og sær.

7

Pom Poko: «Birthday»

Norsk rock lever – jeg sier det igjen! Pom Poko vant Årets Urørt i 2017, og dette er debutplata som viser at tittelen var vel fortjent. Rock som overrasker og uredde musikere som ikke er redde for å utfordre sjangerskiller eller komfortsonen til lytteren.

8

Brenn: «Elsker»

Brenn og deres første fullengder er nok et nytt, friskt pust. De lager pønk-pop-rock som virkelig sparker fra seg. Det er upolert, rått, ærlig og til tider veldig morsomt.

9

Blomst: «Blomst IL»

Pønk/Garasje-rock med allsangfaktor og mosh-pit potensial. Blomst har en av Norges råeste vokalister – jeg bøyer meg i støvet for Ida Dorthea Horpestad.

10

Beabadoobee: «Loveworm»

Ikke noe dill-dall, bare vakre kjærlighetssanger levert av en nydelig stemme. Singer-songwriter Bea Kristis (19) debutalbum prøver ikke for mye. Det er bare god popmusikk.

Geir Flatøes ti på topp

1

Nick Cave & The Bad Seeds: «Ghosteen»

Nick Cave søker en høyere mening med livet, uten å tro på at den finnes. Det betyr ikke at man skal slutte å lete. Sangene er skrevet etter at han mistet en sønn og kretser rundt dette. Mye, mye mer enn en vanlig plate.

2

Purple Mountains: «Purple Mountains»

David Berman var borte fra musikken i ti år, men nå hadde han mistet moren, kjæresten hadde forlatt ham og han sto igjen med en far han hatet. Country møter slackerrock i mørket, og Berman tok sitt liv en måned etter utgivelsen.

3

Lana Del Rey: «Norman Fucking Rockwell»

Hennes femte album er hennes beste, en reise dypt inn i hjertet av USA. Hun leverer elegante tekstlinjer med brodd og humor, og selvgransking av typen if I wasn’t so fucked up, I’d fuck you all the time.

4

Jason Hawk Harris: «Love & the dark»

Året har vært rikt på sterke debutanter, og texaneren er en fantastisk historieforteller. Platen kretser rundt morens død og kjærlighetens vonde vilkår. Det finnes likevel lys i mørket her, om enn svake.

5

Randi Tytingvåg Trio: «The light you need exists»

Randi Tytingvåg samarbeider med poeten Helge Torvund, mens Dag Sindre Vagle og Erlend E. Aasland sørger for strengelyden og sterke navn bidrar. Sanger som løfter blikket mot himmelen med føttene støtt på bakken.

6

The Who: «Who»

Det er gått 13 år siden «Endless wire» og 37 år siden forgjengeren «It’s hard». Plutselig er Roger Daltrey og Pete Townshend spillesugne igjen og sparker oss nådeløst tilbake til 60-tallet. Tøft som nøkken.

7

Julia Jacklin: «Crushing»

Samlivsbrudd blir ofte bra musikk, og australske Julia Jacklin har få filtre når hun presenterer sitt. Elendigheten balanseres opp mot deilig, australsk gitarpop.

8

Angel Olsen: «All mirrors»

En berg-og-dal-bane av en plate, der hun svinger fra kjærlighetens svarte slutt til lyse håp om at det vil komme noe nytt. Hun ønsker å stole på forandringene, men det raser en storm i henne.

9

Bruce Springsteen: «Western stars»

Bruce Springsteen gjenfødes som en folksanger på 70-tallet og byr på noen av de vakreste sangene han har lagd, inkludert «Chasin’ wild horses». En vellykket forandring fra ende til annen.

10

Neil Young: «Colorado»

Neil Young av godt, gammelt merke. Dette er sanger han kunne lagd for 50 år siden, uten at det lyder utdatert. Politisk er han minst like engasjert som før, med storkapitalen som yndlingsmål.

Anette Bassos ti på topp

1

Bat for Lashes: «Lost girls»

Så. Mange. Sterke. Låter.

Natasha Khan ga oss noe helt ekte, helt teatralsk – og helt fantastisk! Åttitallsglød og søt nostalgi med et solid stikk av mystikk, perfekt dosert.

2

Ariana Grande: «Thank u, next»

Hyperdelikat fra Grande, som tidlig på året la lista svært høyt for hvordan pop burde låte i 2019. Rent øresnop!

3

Slowthai: «Nothing great about Britain»

Den selvutnevnte «Brexit-banditten» debuterte med klassebevisst og gladtrist rap med pønkattitude. Han viser finger og flekker tenner, men er også en empatisk historieforteller.

4

Rammstein: «Untitled»

Bandets beste på 20 år? Hardtslående og energisk, sleazy og sexy, litt som Depeche Mode på testosteron-kur.

5

Jenny Lewis: «On the line»

Som å bli invitert inn i en studiosession, tett på fuzzy gitarer og skarpe trommer, omgitt av lærjakker og silkeskjorter, lukten av sigaretter og whisky.

6

Jenny Hval: «The practice of love»

Undrende, pulserende og praktfull utgivelse. Jeg lot meg forføre av lyden av uskyldsaktige trance-pop fra nittitallet og fascinere av Hvals rike referanseunivers.

7

DIIV: «Deceiver»

Nyktert og nydelig fra indiefavorittene. En smellvakker sonisk opplevelse, med et pusterom i produksjonen som ikke har vært der før.

8

FKA Twigs: «Magdalene»

Kul kunstpop drevet fram av en feminin, seksuell energi som virker både tiltrekkende og frastøtende. En sart styrkedemonstrasjon.

9

Lars Vaular: «Flere steder alltid»

For lengst etablert som Norges fremste rapper, men alltid nysgjerrig og søkende. Fikk oss til å danse til skildringen av samlivsbrudd.

10

Angelo Reira og Martin Hazy: «Jekkesesong vol. 1»

Bergensrapperne slo seg sammen og delte av et åpenbart overskudd. Supertungt, men uhøytidelig, pakket med punchlines.