Etter 25 år i tøffe band får Bård Halsne sitt eget album

Bård Halsne: «Eg har mitt blod» (Kari Recordings)

Bård Halsne fra Randaberg var vært sentral i band som Helldorado, Silver Voices, Sonic Beat Boom og Bård & Børre band – duoen der Børre Bratland alias General Forsamling også er aktuell med et soloalbum. Når Halsne nå gir sin egen plate, er det med ypperlig hjelp. Han synger sammen med Christer Knutsen, Camilla Rosenlund, Stina Kjeldstad, Roar Kopperstad og Anita Bekkeheien. Ingvar Hovland slipper til på lenestol-samarbeidet «Konjakk». Legg til musikere som Børge Fjordheim, Gjertrud Økland, Dag Sindre Vagle, Stian Tønnesen, Ådne Sæverud og flere til, og du nærmer seg et lokalt hvem er hvem. Duettene er best, og makabre «Jon & Ruth» med Rosenlund kunne blitt en passende Helldorado-ballade. Dette er viserock med føttene på bakken, hjertet utenpå og sjelen i strengene. Et par av kuttene halter, men fjorårets flotte «Adventsblues» er tatt med til slutt. Da er alt som det skal være. Musikk som varmer.

Beste spor: «Eg har mitt blod», «Fint å se deg», «Jon & Ruth», «Livet e stritt».