Flau barnefilm for voksne

Good boys

Sjanger: Komedie. Skuespillere: Jacob Tremblay, Keith L. Williams, Brady Moor, Will Forte, Molly Gordon. Regi: Gene Stupinsky. Lengde: 1 t. 30 min. Aldersgrense: 9 år.

Hva gjør man når alle high school-komediene om ungdommer som havner i pinlige situasjoner allerede er laget? Svaret for folkene bak «Good boys» ble tydeligvis å gå ned i alder. Filmen handler dermed om tre tolv år gamle gutter som skal på sin første fest, hvor det er utsikter til å kysse jenter. Problemet er bare at de ikke helt vet hvordan dette foregår, dermed oppsøker de porno på nettet før de tjuvlåner dronen til en av fedrene for å spionere på noen tenåringsjenter.

Dette blir starten på en kaotisk dag som innebærer skoleskulking, sekundær kontakt med øl og narkotika, painballkrig og hasardiøs ferdsel i trafikken. Å ja, og stadige innslag hvor de tre barna kommer over sexleketøy de ikke forstår hva er. Det kunne vært morsomt i små doser, og om filmen hadde hatt et annet perspektiv. Nå framstår det bare som upassende og litt ekkelt, som om hele målet til regissør Gene Stupinsky har vært å lokke fram moralistene i oss.

Noen barne- og ungdomsfilmer klarer å legge inn tilstrekkelig med referanser og doble lag av betydning til at de fungerer vel så godt for voksne. Denne filmen gjør på mange måter det motsatte. Den har voksenfilmens form og sjargong, mens hovedpersonene er barn, som antakelig er konstruert for å tilfredsstille de som liker gullkorn fra barne-munn-snutter hvor små unger banner eller sier voksne ting de ikke forstår. Det fungerer usedvanlig dårlig når det trekkes ut i halvannen time. Et sted langt der inne kan man så vidt skimte en tematikk som tar for seg hvordan det er å sveve i det litt udefinerbare landskapet mellom barn og ungdom. Bare så synd at det pakkes inn i en repeterende og forutsigbar handling som på mange måter framstår som en fattigmannsversjon av «Superbad».