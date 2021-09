Størst av alt er kjærligheten

BOK: Intens men ujevn kortroman om den store kjærligheten.

Agnes Lovise Matre er aktuell med «Til døden».

Marit Egaas Stavanger

Agnes Lovise Matre: Til døden. Du skal ikke bryte ekteskapet. Krim. 192 s. Vigmostad & Bjørke.

Barcode Oslo er et eksotisk sted for oss vestlendinger. En tilsynelatende perfekt liten by i byen bebodd av hipstere, designere og aksjemeklere. Her leves drømmene ut med kortreiste restaurantmåltider, kunst og komfort. Her bor Mathias og Ella som traff hverandre på Vesper bar en helt vanlig fredagskveld. De ble stormende forelsket og giftet seg etter tre måneder.

Mathias er en naiv fyr fra Stavanger som er oppvokst i et konservativt bedehusmiljø. Han jobber som psykolog og menighetsarbeider og lever et behagelig liv takket være farens oljepenger. Den rødhårete og vakre Ella snakker pent østlandsk og jobber på en velværeklinikk, men er ellers nokså hemmelighetsfull om bakgrunnen sin. Når historien begynner, har de vært gift i seks måneder og forholdet begynner å slå sprekker.

Mathias og Ella skifter på å fortelle, og det viser seg snart at begge hadde med seg en ganske tung bagasje inn i forholdet. Noen av det er de åpne om, men begge har mørke hemmeligheter som det er umulig å fortelle den andre om. I stedet begynner de å spionere på hverandre, i et brennende ønske om å redde forholdet. Så skjer det et mord på en gammel kompis av Mathias, og etterforskeren som dukker opp, kjenner Ella godt fra tidligere.

Forlaget Vigmostad & Bjørke skal fram til 2023 gi ut serien Dekalogen, ti kortromaner som bygger på hvert av de ti bud. Agnes Lovise Matre er første kvinne ut, med fjerde bok i serien der handlingen er inspirert av det sjette budet: «Du skal ikke bryte ekteskapet».

Forlagets intensjon med serien er å utforske om de ti budene er relevante i dag, enten man er troende eller ei. For Mathias er det selvsagt å ikke bryte ekteskapet, mens Ella drives av behovet for trygghet og ønsket om å stifte familie. Den intense historien mellom ektefellene er godt tenkt, med bra plot og en overraskende vri eller to, og innledningen, med beskrivelsen av Barcode er deilig ironisk. Gjennomføringen er ikke like elegant, og spesielt Mathias sin fortelling er litt klossete i språkføringen. Ella er fjern og utilnærmelig, men det er kanskje også forfatterens intensjon. Historien er ispedd en rekke bibelsitater, som kan virke litt påklistret, og i tillegg er unøyaktige. «Døden er et kjærtegn» er ikke et bibelsitat, men tittelen på en norsk film fra 1949, og «Størst av alt er kjærligheten» som er et ledemotiv gjennom hele romanen, er ikke fra skapelsesberetningen, men fra Paulus’ første brev til Korinterne.

Men det virker definitivt som om det er en hevngjerrige Gud til stede her, og påstanden om at Jesus ser alt blir aldri helt den samme etter denne romanen.