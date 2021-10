Mektig pop

Gjenåpning og en død katt i popinnpakning.

Strand Of Oaks er Tim Showalter, født i Goshen i Indiana og bosatt i Austin i Texas.

Geir Flatøe Journalist

Strand Of Oaks: «In Heaven» (Galacticana/Border)

Da pandemien brøt ut, satt Tom Showater seg ned og skrev sangen «Galacticana»: I believe that ecstasy happens when we all get together. Standing right in front of me, feeding off the energy together.

Det kunne vært lydsporet til gjenåpningen av Norge, så Texas-artisten har for vårt vedkommende taimet sitt åttende album bra. Som vanlig er han innom kjærlighet og tap og slenger på noen tanker om sin nye edruelighet.

My Morning Jacket-medlemmene Carl Broemel og Bo Koster er gamle gjester, og på fine «Easter» dukker også James Iha fra Smashing Pumpkins opp.

Balladen «Horses at night» er vakker, mens «Somewhere in Chicago» er americana i løse sommerklær.

Du kan stole på Showater når det gjelder å spa opp en tragedie, og denne gang dør katten hans. Showaters trøst er å forestille seg Stan sittende med Jimi Hendrix i himmelen, men det ligger desperasjon på lur i den flotte melodien.

Mer poppreget plate denne gang, men like gripende.

Beste spor: «Galacticana», «Horses at night», «Somewhere in Chicago», «Jimi & Stan».