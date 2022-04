Munnbind av og masker på. Etter to år skal denne gjengen endelig få synge «Masqueraaaade!»

Prosjektleder Borghild Kyllevik (57) foran koret, som teller over 160 personer mellom 25 og 80 år.

Korøving og smitteverntiltak viste seg å være en umulig kombo – spesielt for et kor på 166 personer. Etter to år med utsettelser, skal storkoret endelig få holde konsert med kjente og kjære musikallåter.

