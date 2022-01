80-tallshelter

Velfortjent oppgradering av en fra før flott plate.

Med Steve Wynn i spissen var The Dream Syndicate et av 80-tallets store gitarband.

Geir Flatøe Journalist

The Dream Syndicate: «What can I say? no regrets…» (Fire)

London-selskapet Fire Records har en bra stall, men arbeidet de legger ned i reutgivelsen av gamle plater er intet mindre enn imponerende.

Denne gang skal vi tilbake til Los Angeles i 1986, til The Dream Syndicate. «Out of the grey» var deres tredje album, som nå utgis under nytt navn. Platen er remastret og har vokst til 17 kutt, mens cd to er en tidligere uutgitt konsertplate fra 1985 der flere av sangene til det kommende albumet presenteres. Den tredje og siste cd-en er fylt med demoer og forståelig nok ubrukte kutt.

Steve Wynn og gjengen solgte aldri godt, men de fornyet gitarrocken i et tiår der syntetisk lyd herjet. Bandet ble oppløst i 1989 og gjenforent i 2012, men da uten den røffe gitaristen Paul B. Cutler som var med på «Out of the grey» og neste plate.

Etter 36 år har noen av kuttene falmet, men på 80-tallet gjorde Dream Syndicate verden til et bedre sted.

Beste spor: «Out of the grey», «Dying embers», «Now I ride alone», «Drinking problem», «Here on Earth as well (demo)».