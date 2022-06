Hårfagre topper tett teaterhøst

– Vi har det så sykt kjekt på jobben for tiden. Det lover godt for høsten, sier teatersjef Glenn André Kaada.

Ingvild Lindås pusser opp teatersjef Glenn André Kaada, som snart skal inn i rollen som Harald Hårfagre i Rogaland Teaters nye storsatsing.

– Jeg må nok la dette gro nå.

Teatersjef Glenn André Kaada kommer akkurat fra frisørstolen. Sommeren vil handle vel så mye om å la det gro som å holde veksten ned. I september skal han og hans Rogaland Teater ha premiere på sin største satsing på mange, mange år: «Hårfagre». Vi kommer snart tilbake til den. Først snakker vi litt på teater-repriser, for noen gjengangere blir det i høst. Den av Ibsen, for eksempel, som til og med heter «Gjengangere». Aftenbladets anmelder var voldsomt positiv etter premieren på i februar. «Både klassisk og tidlaus – og teaterhåndverk av beste sort», skrev Jan Zahl og trillet en femmer på terningen. Hans oppfordring om å gå på teater igjen ble så til de grader fulgt opp av publikum, og vårens forestillinger var utsolgt etter første spilleuke. Derfor settes denne gjengangeren opp igjen.

Hanne Tømta har regien, Marianne Holter og Anders Dale gestalter fru Alving og pastor Manders.

Kanonsuksess har det også vært for Espen Hanas soloforestilling «Alle fantastiske ting». Nye runder kommer 26. august–22. oktober på Intimscenen. Begge disse, «Gjengangere» og «Alle fantastiske ting», er allerede spilt i teaterets «repertoar-modell». I tillegg gjør teateret noen små koronajusteringer.

– Vi hadde noen oppsetninger som ble avkortet under koronaen, sånne som flere bør få muligheten til å se. Noen sånne settes opp igjen, og det passer ekstra godt når en stor deler av teateret er opptatt med «Hårfagre».

Espen Hana i «Alle fantastiske ting».

Hårfagre

Høstens storsatsing spilles altså ikke i teateret, men i Stavanger Konserthus. Teatersjefen har – i all beskjedenhet – mønstret seg selv i hovedrollen som Harald Hårfagre i en nyskrevet skrønike om samlingen av Norge, slaget ved Hafrsfjord og en hel del nestensant og helt usant om Hårfagre-historien. Denne røverhistorien og spelparodimusikalen kaster lys over frisørnæringen, småkongene, maktkampen og bruduljene som forente riket.

«Hårfagre» har urpremiere 7. september. Så spilles en bråde forestillinger fram til og med 8. oktober.

– Dette er vanlig hovedsceneproduksjon ganger tre. Stort orkester, masse skuespillere, større sal. Alt er større. Vi gleder oss enormt.

– Og med deg selv i hovedrollen.

– Det viser jo en total mangel på ydmykhet og selvinnsikt, jeg er klar over det, men jeg hadde veldig lyst til å være med og leke litt igjen, sier Kaada.

Neste programpost: I forestillingen bygget på Øyvind Rimbereids «Solaris Korrigert» undersøker skuespiller Ane Dahl Torp og komponist Sjur Miljeteig hva fremtiden kan si oss om oss selv i dag. Rimbereids langdikt fra år 2480 reiser både eksistensielle og samfunnsmessige spørsmål som gjerne kan relateres til vår samtid: Hva er vi i ferd med å gjøre med jorden vår? Hvor vil dette føre oss i fremtiden?

Lyriker Øyvind Rimbereids bejublede «Solaris Korrigert»

Et gjestespill: «Stardust» av og med Hilde Louise Asbjørnsen gjester Hovedscenen 28. og 29. september. Asbjørnsen forteller og synger om skjebnen til sine største musikalske heltinner: Bokken Lasson, Mae West, Bessie Smith, Josephine Baker, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Billie Holiday og Marilyn Monroe.

Korona-Narnia

Klassikervarsel! «Narnia – løven, heksa og klesskapet» skal spilles av 48 skuespillere fra Barne- og ungdomsteatret fra 14. oktober til 31. desember. I denne versjonen møter vi en moderne familie med de fire barna Lucy, Edmund, Susan og Peter. Den langvarige pandemien har gitt familien nye vaner med hjemmekontor og hjemmeskole. Men den nye normalen har også ført til utfordringer og sjonglering av ulike behov i familiens endrede hverdag. En dag kommer den yngste jenta Lucy tilfeldigvis over en portal i foreldrenes klesskap og plutselig befinner de fire søsknene seg i det magiske landet Narnia!

– Etterspurt forestilling, flott fortelling og en av mange oppsetninger som sørger for at vi har 150 barn og unge involvert i forestillinger dette året, sier Kaada.

4.–18. november spilles «Vi er krigere» av Monica Isakstuen på Intimscenen. De fire skuespillerne Marte Magnusdotter Solem, Bhkie Male, Mona Huang og Vanja Kern Vestenfor gir kropper til Isakstuens ... poetiske og rå tekst om sårheten i nære relasjoner.

Anton Tsjekhovs «Kirsebærhagen» inntar Hovedscenen 9.–19. november. Regissør Ole Anders Tandberg tar Tjekhovs evig aktuelle stykke inn i vår tid. Økte priser, stigende renter og stadig større ulikhet reduseres til små krusninger i champagneglasset når godseier Ranevskaja og hennes aristokratiske familie trues av konkurs og familieeiendommen med den vakre kirsebærhagen står i fare for å bli solgt på tvangsauksjon.

Bankran og ekser

«Eks» er en psykologisk dramakomedie fra stjerneskuddet Marius von Mayenburg. Som stykkets tittel hinter til er «Eks» et trekantdrama–et tragikomisk sådan, hvor kjærlighetens vilkår på 2000-tallet blir satt under lupen. Kammerspill, humor, tragedie og et ekteskap som tar fyr. Spilles 10. november–14. januar på Intimscenen.

Komedien «Kunsten å rane en bank» gjør comeback 30. november. Slap-stick, stunts, skjulte agendaer, komiske forviklinger og inn og ut av dører står sentralt når en bank i Minneapolis på 1950-tallet skal ranes jevnlig mellom 30. november og 22. desember.

«Kunsten å rane en bank».

– I sum har vi noe for alle, men ikke alt er nødvendigvis for alle, sier Kaada.

– Det har vært skrint med Hedda-nominasjoner til Rogaland Teater den siste tiden. Fasit er vel én. Er dette et program som vil høste priser?

– Vi har alltid lyst å markere oss i Hedda-sammenheng. Det siste året har det vært veldig sterke forestillinger mange steder, og de nominerte fortjener virkelig plassen.

– Blir Hårfagre en prisvinner?

– Tja, det spørs om han i hovedrollen duger.