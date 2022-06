Fylkets kulturpris til Siri Dybwik

Dansenestor, professor og scenekunstner Siri Dybwik får Rogaland fylkeskommunes kulturpris.

Leif Tore Lindø Journalist

Siri Dybwik er født i Bodø og bor i Stavanger. Hun har arbeidet som koreograf siden 1990, og startet samtidsdanskompaniet dybwikdans i 1999. I dag er hun blant Norges fremste danseakademikere. I 2015 fikk Dybwik tittelen professor i samtidsdans som den første og eneste professoren i dans utenfor Kunsthøgskolen i Oslo og NTNU.

I begrunnelsen for prisen heter det:

Siri Dybwik er ansatt som professor i samtidsdans ved Universitetet i Stavanger (UiS). I tillegg til ordinær kontinuerlig undervisning ved UiS, jobber hun også internasjonalt med undervisning, samt at hun har vært aktiv med undervisning av de profesjonelle danserne i regionen utover utdanningsinstitusjonens ansvarsområde. Utover sitt virke ved UiS har kandidaten arbeidet som koreograf siden 1990 og startet samtids-dansekompaniet Dybwikdans i 1999. Hun er kunstnerisk leder i Dybwikdans, og siden kompaniet startet har hun produsert en lang serie danseforestillinger i samarbeid med en rekke kulturinstitusjoner i Norge. I over 20 år hun sikret turneer med barneforestilinger over hele Rogaland.

For regionen har Dybwikdans hatt betydning for en lang rekke nyutdannede dansere som har fått danse- og arbeidserfaring. Hun har vært spesielt opptatt av dans i det offentlige rom, og danseforestillinger for barn. Dybwikdans sine forestillinger vises i dag i nasjonalt og internasjonalt. De siste årene har Siri Dybwig i tett samarbeid med ektemannen Nils Christian Fossdal i tillegg utviklet Elefantteateret i Stavanger som lener seg på hennes kunstneriske erfaring med arbeid for barn og unge gjennom 22 år.

I tilrettelagte og universelt utformede lokaler formidler de forestillinger og konserter av høy kunstnerisk kvalitet for barn i alderen 0- 5 år, for familier og foresatte og institusjoner så vel som barnehager. Utover selve forestillingene virker Elefantteateret også som et nasjonalt kompetansesenter for utøvere, pedagoger og andre kunstnere som hele Rogaland nyter godt av. På bakgrunn av dette finner fylkesdirektøren Siri Dybwik som en verdig kandidat for Rogaland fylkeskommunens kulturpris.