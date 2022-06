Lureri

Perfume Genius: «Ugly season» (Matador)

Det er 12 år siden debutalbumet «Learning». Perfume Genius ble en viktig stemme i pop- og indieverden for homofile og rusbrukere. Gleden var stor da Perfume Genius tikket inn sjette album i rekken av en produktiv og viktig musikkarriere. «Ugly Season» er egentlig skrevet til danseforestillingen «The sun still burns here». Det er sikkert et oppslukende dansestykke. Men det får vi ikke på kjøpet i et album som plinger, plonger, gisper og skjelver over løse komposisjoner. De som venter på en ny «Slip away» eller «Queen», får heller låter laget for unge mennesker i trange drakter, utstrakte lem og ville blikk som forsøker ordløst å uttrykke menneskelig desperasjon og søken. Det er god stemning i dansesalen, men lite til overs for resten. Vi tåler en utskeielse mot de høyere kunstformer og uttrykk, og sammen med produsent Blake Mills har han laget et imponerende stykke kunstmusikk. Men de som venter på noe godt, blir lurt.

Beste spor: «Herem», «Hellbent».