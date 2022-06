Tusenvis strømmet til Hafrsfjord for å feire rikssamlingen

Det ble tradisjonen tro gjennomført flere slag i Hafrsfjord i helga. Denne gjengen var blant deltakerne.

Horder av barn og voksne stimlet sammen i Møllebukta og Sømmevågen i helga, for å studere gammelt håndverk, kjempe med sverd, risse runer inn i en bautastein og ro for fred. Men trøbbel med sightseeing-båtene gjorde at køene tidvis ble lange.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden