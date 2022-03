Det er neimen ikke greit, gitt

BOK: Treeren ble oppfunnet for bøker som denne.

Andrea Abreu har skrevet en litt for forutsigbar roman om famlende oppvekst.

Steinar Brandslet

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Andrea Abreu: «Skydekke». Roman. 153 sider. Oversatt av Øyunn Rishøi Hedemann. Aschehoug.

Det er så mye rart jeg ikke skjønner. Sånne som henger seg opp i at du begynner en setning med «Det er», for eksempel. De kan ikke ha mange nok ekte problemer. Det er vel ikke så greit å være dem.

Noe annet jeg ikke skjønner, er at «Skydekke» visstnok er gitt ut i omtrent 20 land. Ikke at det er noe galt med denne oppvekstromanen fra den kanariske øya Tenerife. Men det er bare ikke noe som tilsier at den skal være såpass ettertraktet.

I «Skydekke» møter vi to jenter på ti år. De bor oppe i fjellsida, i skyggen av Teide, vulkanen som har sovet siden 1909, men du vet jo aldri.

Forfatter Abreu er fra Tenerife og kjenner miljøet. Her bor ikke folkene som kan nyte Kanariøyenes skvulpende skjønnhet. Dette er sånne som vasker etter badegjestene og renser svømmebassengene deres og skrubber doene og kommer hjem langt på natt når den siste drinken er spydd ut og norske feriefylliker har seg på si i en eller annen hotellseng eller busk.

Jentene kjeder seg, for familiene er travle eller gamle, og ingen kan eller vil ta dem med på stranden. Er de mest venner eller kjærester, mon tro?

Tiåringene utforsker vennskap og seksualitet i overgangen fra barn til nesten voksen. Barbie og intimbarbering er omtrent like spennende. Den ene har fått mensen, den andre ikke. Gutter er mest ekle, og kanskje for alltid.

Egentlig er det beste med den norske utgaven selve oversettelsen, for det kan neimen ikke ha vært lett å få til. Historien fortelles nemlig av den ene tiåringen, og dermed er språket også i den stilen. Imponerende.

Men historien er merkelig forutsigbar. Allerede etter få sider står slutten og hyler som en regnvåt hund. Alle er triste, og ingen skal bli lykkeligere heller. På side 153 tar boka slutt på nøyaktig den måten som du tror.

Kanskje er det fordi minst en av jentene er lesbisk, forresten. Grunnen til at boka vekker såpass oppsikt, mener jeg. Men i Norge, der vi stort sett ikke bryr oss om du ser deg som homo, hetero, bi eller undulat, kan det umulig ha noen sprengkraft å snakke om.