Hore og madonna

Bok: Om trangen til å gjennomskue alt, aldri gi seg hen og ikke be om for mye.

Runa Fjellanger er forfatter og politisk journalist i VG. I 2017 debuterte hun med romanen «På motorveiene», som hun ble nominert til Tarjei Vesaas’ debutantpris for. Dette er hennes andre roman.

Sigmund Jensen Forfatter og litteraturkritiker

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Runa Fjellanger: «Ingen gjenboere». 192 sider. Oktober.

I «Ingen gjenboere» av Runa Fjellanger (f. 1992) møter vi 35-årige Sara (hebraisk: fyrstinne) som bor i Oslo, er kommunikasjonssjef i et hodejegerfirma og fremstår som temmelig pragmatisk og skarp i kantene. Til tross for at annonsen lovet «ingen gjenboere», er det likevel en mann i en nærliggende bygård som har innsyn til hennes bad, kjøkken og soverom.

Hun både vil og vil ikke bli sett. Hun planlegger alt nøye og slipper ingen innpå seg. I forhold til menn vet hun nøyaktig hvor mye hun kan be om. Hun må være både hore og madonna, begjære ham den ene dagen og hjelpe bestemoren hans med å sette fram småkakene den neste. Så møter hun Jonathan, og vakler.

Det meste av det negative som «skjer», er det imidlertid Sara som i sin usikkerhet «ser for seg», forestiller seg og innbiller seg. Hun bygger livet sitt på veloverveide handlinger, men havner likevel i selvnedverdigelsen. Hun er redd menn, men tenker som menn, tekkes menn og tar menn med hjem. Romanen er bygd rundt denne dualiteten eller ambivalensen i henne, som fører til at hun til sist støter Jonathan fra seg og må tilbringe sommerferien i Trieste uten ham.

Da hun deretter oppdager at han er i Italia med en ny kjæreste, blir hun som besatt av ham og forfølger dem. Vi kommer tett på Saras tvil, anger, sjalusi, usikkerhet og ensomhet, og romanens presens bidrar til å tilføre et tidvis intenst kvinneportrett ytterligere nærvær og umiddelbarhet.

Samtidig gjenbruker Fjellanger et fortellerteknisk grep fra debutromanen «På motorveiene» (2017), der det Sara «ser for seg» skal skje integreres i handlingen som om det faktisk finner sted, selv om det kanskje ikke gjør det. Det åpner fortellingen opp i alle mulige retninger, og leseren kommer selv i tvil om det han har lest er en feelgood-roman eller en tragedie, og om det faktisk har hendt eller bare er noe Sara «ser for seg» kan komme til å skje dersom hun spiller kortene sine slik eller sånn. Dermed overføres Saras tvil og usikkerhet på leseren selv.

Ved siden av Fjellangers innsikter i kjønnenes ulikheter og Saras fandenivoldskhet, gjør dette «Ingen gjenboere» til et over gjennomsnittet besnærende stykke romankunst.