Ballespark fra Telemark

BOK: Forfriskende, politisk ukorrekt prepperdystopi fra Telemark med stikk i alle retninger.

Morten Øens roman «Boogaloo» er en mørk og morsom, tankevekkende og urovekkende, viktig og velskrevet samtidskommentar, mener Aftenbladets anmelder. Foto: Oktober

Sigmund Jensen Forfatter og litteraturkritiker

Morten Øen: Boogaloo. Roman. 344 sider. Oktober.

I «Boogaloo» følger Morten Øen (f. 1969 i Stavanger) opp rekken av dystre samtidsdiagnoser som han påbegynte med «Tellemarck» (2015) og videreførte i «Norge om våren» (2017).

Vi møter en prepperfamilie i det lille dalføret Ulvstupelv i Telemark. Hovedpersonen med det aukrustklingende og thureeriklundske navnet Jørgen Ulvstuplende er en ikke-praktiserende lege i trettiårene med master i bioteknologi som koker såpe og brenner sprit på familiegården sammen med faren, en dement mor, to sprø onkler og en autisitsk kusine. Broren Karl har gjort seg rik på juss og papirsugerør. De forbereder seg på TEOTWAWKI, «the end of the world as we know it».

Hvert kapittel innledes med et sitat, flere av dem tilskrevet moonshine-legender som Popcorn Sutton og Tom Jim Hedrick, som Øen tydeligvis har latt seg inspirere av i person- og miljøtegningen; det er som om et stykke Tennessee er flyttet til Telemark. Den lokale valutaen er sølv. Dagene går med til håndverkskunst, våpentrening og bærekraftig jordbruk. På markedet selges urter, såper, duftlys og naturmedisin, norsk pels og krigsmemorabilia. Og onkel Ole har laget en youtubekanal der han livestreamer sine ideer.

Men alt går selvsagt ikke etter planen. Skattemyndighetene fatter interesse, lensmannen står i veien og såpeoppkjøperen Mona Rømer Heuch fra Frogner blir i tur og orden et problem for de herlig unorske survivalistene i denne forfriskende, fandenivoldske, frekt provoserende og tvers igjennom politisk ukorrekte romanen, som sier alt man ikke har lov til å si. Temmelig voldelig blir det jo også til slutt, men «de fleste problemer kan løses med dynamitt».

Ikke overraskende er det skattefuten og den muslimske kjøpmannen, som viser seg å være en «luskende snik og tyster», som får unngjelde. Mye av dette er selvsagt helt på kanten, og man kan også undres over hvorfor det er så mange engelske ord i omløp i en familie som dyrker norsk historie og bondekultur. Men det demper ikke inntrykket av «Boogaloo» som en mørk og morsom, tankevekkende og urovekkende, viktig og velskrevet samtidskommentar som uironisk og alvorlig, men også ertende og underholdende, undersøker tidens tegn og setter mange betenkelige tendenser på spissen og i perspektiv.