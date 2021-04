Sørgetekstane blei diktsamling

Då Manal Al-Sheikh mista kontakten med venner og familie i Mosul, begynte ho å skriva sørgetekstar til seg sjølv på Facebook. Lite visste ho då at det skulle bli til hennar første diktsamling på norsk og arabisk – og at ho i mellomtida skulle skifta namn til Selma M. Yonus.

Manal Al-Sheikh kom til Stavanger frå Irak som fribyforfattar i 2009. Nå heiter ho Selma M. Yonus og er aktuell med si første diktsamling på arabisk og norsk. Foto: Aschehoug/Anne Lise Norheim

– Eg veit ikkje heilt kvifor eg skifta namn.

– Hæ?

– Eller: Eg har hatt lyst på eit anna namn heilt sidan eg var lita. Eg bad stadig far om å skifta namnet mitt. Sidan eg kom til Norge har eg ikkje hatt tid. Men nå, under koronaen, har eg hatt mykje tid til å tenkja. Så då søkte eg og fekk lov, seier Selma M. Yonus.

Fram til for ikkje så lenge sidan heitte ho altså Manal Al-Sheikh. Poeten og journalisten kom i 2009 til Stavanger frå Irak som flyktning og gjesteforfattar gjennom fribyordninga. Denne våren kjem hennar første diktsamling på norsk, på storforlaget Aschehoug. Eller rettare sagt: Diktsamlinga «Vuggesang for en kriger» er både på arabisk og norsk.

– Dette var ikkje meint å bli ei bok. Det starta som eit personleg prosjekt. Eg skreiv for meg sjølv, seier Yonus.

Familien i Mosul

Etter at ho kom til Norge, skreiv ho som frilansjournalist for fleire arabiske aviser. Yonus hadde både gode kjelder og delar av familien Mosul, og kunne dermed rapportera frå innsida av den irakiske byen som gradvis blei teken over av IS.

Men då IS hadde full kontroll, fjerna dei internettet frå byen.

– Plutseleg kunne eg ikkje kommunisera verken med familie eller venner. Dei forsvann frå nettet og var ikkje moglege å få tak i på telefon. Eg mista også kjelder fordi dei blei drepne, seier Yonus.

Ho blei naturleg nok både trist og redd, og frykta kva som kunne skje med dei som framleis var i byen.

– Eg kunne ikkje gjera noko. Det einaste eg klarte, var å sørga.

Sørgetekstar på Facebook

Dermed begynte ho å skriva små sørgetekstar på Facebook, mens ho venta på livsteikn.

– Eg publiserte aldri tekstane, eg var den einaste som kunne sjå dei. Men orda blei som ein personleg dokumentasjon over mi eiga sorg.

Då Yonus i 2018 blei kontakta av «Leser søker bok», som ville ha henne med på eit prosjekt med tospråklege bøker, var hennar første respons at dette ikkje var noko for henne.

– Men så såg eg tilbake på kva eg hadde skrive mellom 2014 og 2016 og blei overraska over kor mykje eg hadde skrive, og korleis dette passa prosjektet.

Slik starta samarbeidet med omsetjar og poet som skulle bli til den nye samlinga. Rundt halvparten av tekstane i den ferdige samlinga stammar frå dei første, personlege tekstane, mens den andre halvparten er nyskrivne med tanke på boka.

Arabisk og norsk

Gjennom to år har Yonus samarbeida med norske omsetjarar og poetar for å finna ei norsk språkform som passar dikta.

– Eg såg ikkje for meg korleis dette kunne bli på norsk. Eg er omsetjar sjølv og veit kor ulik språkarven er på norsk og arabisk. Dei norske versjonane kan aldri bli 100 prosent like den arabiske originalteksten. Men me har diskutert formuleringar og ordval, og dermed unngått misforståingane eg tidlegare har opplevd, seier Yonus.

Litt overraskande var det at arbeidet med å finna rett norsk, poetisk språknivå også hjelpte Yonus i arbeidet med dei arabiske tekstane.

– Eg lærte å sjå tekstane mine med nye auge. Målet er uansett å presentera litteratur av høg kvalitet, men samtidig gjennom enkle tekstar, seier Yonus.

Som framleis heitte Al-Sheikh då forlaget var i gang med å gjera boka klar for trykking.

– Eg trudde det ville ta tid å få svar på søknaden om å endra namn. Men så gjekk det så fort at eg i innspurten spurde forlaget om det var mogleg å endra forfattarnamnet på omslaget, seier Yonus.

– Kvifor gjer ein noko så radikalt som å skifta namn?

– Det var jo litt galskap. Eg er ikkje ute etter å skjula identiteten min. Eg prøver ikkje å flykta frå noko. Det har ikkje noko med sikkerheita mi å gjera. Eg hadde rett og slett berre lyst.