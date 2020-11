Trodde du #metoo var noe nytt? Spør kvinnene fra Bibelen

BOK: En av dem spiste sitt eget barn. Andre lokket med sex. Andre igjen var selvoppofrende idealister. Flere tusen år gamle kvinnehistorier gjør solid comeback i fersk bok som gjør #metoo-debatten tidløs.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mange kvinner i Bibelen var utsatt for press av mektige menn. Men mange av kvinnene brukte også ufine knep for å oppnå det de ville. Her er Dalila som lokket Samson og deretter svek ham på det groveste. Maleri av Peter Paul Rubens (1609–1610).

Tarald Aano Redaktør

Alf Kjetil Walgermo: Bibelens kvinner – historiene som forma verda. 447 sider. Samlaget.

Journalist og forfatter Alf Kjetil Walgermo har gjort en stor innsats for å løfte Bibelens fortellinger inn i vår samtid. Han har, som i suksessen «Røff guide til Bibelen», gjenfortalt historier og nypresentert mennesker fra vår kulturs viktigste bok. Han har gjort det som journalist og formidler mer enn som forkynner; han vinkler, belyser, drøfter, peker og spør.

Les også Boka TV2s fotballeksperter bør lese

Nå er han ute med mektige «Bibelens kvinner», en gjennomillustrert presentasjon av kvinneskikkelser fra vår berømte urmor Eva til den ukjente apostelen Junia. Walgermo angriper materialet som han har gjort før, med inderlighet, imponerende kunnskap, moderne blikk og masse nysgjerrighet. Han leser historiene på nytt, både dem vi tror vi kjenner godt og de mer ukjente, henter fram alternative versjoner fra utenfor Bibelen, viser hvordan de ulike kvinnene er brukt og behandlet i bildekunst og klassisk litteratur - men også i rockmusikk, filmer og tegnefilmer.

Befriende moderne

Dette er en befriende måte å møte materialet på, og den bidrar sterkt til å gjøre denne tekstsamlingen levende og overraskende. For Walgermo viser virkelig at Bibelens kvinner er mangfoldige og fargerike, fulle av intriger og brutalitet – men også inderlige og kraftfulle, og sentrale i den lange beretningen om forholdet mellom Gud og mennesker i jødiskkristen tradisjon. Her møter vi kvinnen som åt sitt eget barn, vi leser om matriarkene som lokket sine menn til å få barn med slavekvinner, vi leser om oppofrende og mektige, trassige og misforståtte kvinner. Noen omtaler han som Bibelens bad girls, andre får pusset glorien sin. Noen av dem har navn, andre er navnløse.

Les også – Kvinner spiller hovedroller i Bibelen

Hugo van der Goes’ maleri Syndefallet (1479) viser Adam og Eva og slangen som lokker dem til å spise den forbudte frukten.

Vanskelige Eva

Boken er bygget opp rent kronologisk, og det er et ryddig og naturlig valg. Samtidig gir det forfatteren en ganske tung start: Eva, som ifølge skapelsesberetningen lokket Adam til synd, er vanskelig å lese som en skikkelse av kjøtt og blod, med personlighet og egne vurderinger. Derfor blir dette åpningskapittelet mer teologisk og filosofisk enn de som følger senere.

Da tar det til gjengjeld skikkelig av - og Walgermo er i sitt ess når han kan skildre kvinnene, forsøke å forstå dem, begrunne deres valg og koble deres historier med utallige kulturelle referanser. Ikke minst lykkes han når han setter deres valg inn i en kulturell og historisk sammenheng – som når han gang på gang viser hvordan mektige menn misbruker sin posisjon. Men også når han gjengir hvordan kvinner lokker menn til sex, enten de skjenker sin far og deretter forfører ham, eller lokker sine ektemenn til å gå inn sine slavekvinner. Hensikten er oftest å bringe slekten videre, noe som handlet både om ære og om overlevelse.

Walgermo er altså mesterlig når han kobler kvinnene og deres handlinger sammen med den kulturen de var en del av. Like effektiv er han når han viser hvordan senere tids holdninger har preget vår lesing, som når han plukker fra hverandre etablerte bilder av Jesu nære disippel Maria Magdalena.

Maria Magdalene er av Bibelens misforståtte kvinner, mener Alf Kjetil Walgermo. Her fra filmen «Jesus Christ Superstar» (1973) der Yvonne Elliman and Ted Neeley spiller Maria og Jesus.

Pluss også for bonuskapittelet om kvinner og språk, og for et rikholdig register og noteapparat som gjør at boken lever lenge etter at den er ferdig lest.

Dette er virkelig strålende gjort, og det skulle ikke forundre meg om Walgermos bok havner på nominasjonslisten til Brageprisen.