50 sanger for det nye året

2020 tikker omsider ut, og det er håp om bedre tider.

George Harrison ga ut «Ding dong, ding dong» i desember 1974. Her fra en konsert samme år. Foto: Bob Greiser/NTB

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ring out the old, ring in the new, lød det fra George Harrison i 1974. Sangen heter «Ding dong, ding dong» og stammer fra albumet «Dark horse» gitt ut i desember det året.

Den er tolket som et farvel til The Beatles og til ekskona Pattie Boyd, men er uansett en tidløs nyttårslåt med bidrag fra folk som Ringo Starr, Ron Wood, Alvin Lee og Jim Keltner.

Noen av nyttårssangene på listen under rommer en fortvilelse over tingenes tilstand, men først og fremst er det håpet om en bedre framtid som går igjen.

Sjelden har vi trengt dette sterkere enn i år, selv om svenske Bodals «Skitår» fra utgangen av 2016 vitner om at ikke alt har gått glatt før heller.

Her er listen

Ding dong, ding dong – George Harrison

Godt nytt år – Morten Abel

Happy new year – Abba

New Year’s Eve – Tom Waits

Skitår – Bodal

What are doing New Year’s Eve? – Ella Fitzgerald

New Year’s Eve – First Aid Kit

In the night of New Year’s Eve – Sissel

New Year breathing exercises for mindful tantrums – Hilma Nikolaisen

’Til the ball falls – John Jay Martyn

Bringing in a brand new year – Charles Brown

Let’s start the new year off right – Bing Crosby

New year, new me – Sløtface

My dear acquaintance – Regina Spector

Nyttårsnatt – Ulrikke & Trygve Skaug

Auld lang syne – Susan Boyle

The New Year – Jimmy Jules

New Year’s Day – Taylor Swift

Nyårsbøn – Salmar for Dagane

Alt på ny – Eivind Jul

Christmas conga – Cyndi Lauper

Cheers to a New Year – Whitehorse

Nyttårsvals – Jo Nesbø

This year (Happy New Year) – JJ Heller

New Year’s Day – Robbie Williams

Another New Year’s Day – Reckless Kelly

Nyttårsforsetter – Bjelleklang

I år som i fjor – Morten Abel

New Year’s baby (First Lullaby) – Cyndi Lauper

New Year’s Eve – Oskar Nordbø

New Year’s song – Over The Rhine

NYE – Family of the Year

Same old lang syne – Dan Fogelberg

New Year's Day – Bon Jovi

Nothin’ new for New Year – Harry Connick Jr & George Jones

Celtic New Year – Van Morrison

This will be our year – The Zombies

Maybe baby (New Year's Day) – Sugarland

Happy New Year – Judy Garland

New Year's resolution – Otis Redding & Carla Thomas

New Year’s Day – Charlie Robison

New Year’s resolution – Camera Obscura

Gonna make it through this year – Great Lake Swimmers

Happy New Year – The McGuire Sisters

This year – Mountain Goats

Gott nytt år – David Urwitz

New Years Day – Mary Chapin Carpenter

Tak for alt i det gamle år – Kim Larsen

Nyttårsdag – Ragnar Olsen & Sverre Kjelsberg

Gott nytt år – Peter Jöback