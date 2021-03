Annerledes pop

En stadig skiftende miks av kosmisk pop og jordnær rock.

Jane Weaver har et godt grep om produksjon og låtskriving. Foto: Nic Chapman

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Jane Weaver: «Flock» (Fire)

Du vet ikke hva du får når Jane Weaver setter i gang, og det er en god ting. Hun åpner sitt nye album med «Heartlow», et fint stykke alternativ pop, avløst av den mer fønky, Prince-inspirerte singlen «The revolution of super visions».

En flott låt, men det er tredje kutt som virkelig fanger meg inn. «Stages of phases» åpner med svevende synther, før et glamrock-riff melder sin ankomst etter et halvt minutt. Det hele bindes sammen av Weavers luftige vokal, og alt faller på plass.

48-åringen fra industribyen Widnes i nærheten av Liverpool debuterte som soloartist i 2002 og har beveget seg fra det folk-inspirerte til mer kosmisk svevende.

Denne gang tilfører hun musikken en solid dose pop og lar elektronikken sprites opp med gitar, trommer, bass og fløyte. Uten at det gamle glemmes. Weaver reiser langt ut i verdensrommet på «All the things you do», før hun så hentes ned på jorda igjen med egyptiske «Pyramid schemes».

Elegant gjort.

Beste spor: «The revolution of super visions», «Stages of phases», «Pyramid schemes».