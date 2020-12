Stemningsfull, dvelende sci-fi

George Clooneys «The Midnight Sky» er en visuelt lekker sci-fi-film med en spennende historie. Se den på kino hvis du kan.

George Clooney har regissert filmen, og spiller selv hovedrollen som den isolerte forskeren Augustine. Livet endrer seg når en ung, ukjent jente dukker opp.

Kine Hult Journalist

The Midnight Sky

Skuespillere: George Clooney, Felicity Jones. Sjanger: Drama / Sci-Fi. Regi: George Clooney. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: 12 år. Vises på Cinemateket fredag 11., lørdag 12. og søndag 13. desember. Slippes på Netflix 23. desember.

«The Midnight Sky» slippes på Netflix lille julaften, men allerede denne helga kan du se den på Cinemateket i Stavanger. Og det er absolutt å anbefale å oppleve filmer som dette på det store lerretet i stedet for i den noe mindre ruta de fleste av oss har hjemme. For Clooney byr på rikelig med storslåtte bilder, både av øde arktisk natur og fra verdensrommet, ofte i langsomme, dvelende seksvenser. Det passer godt i en film som i stor grad handler om monotoni og ensomhet hos astronauter som befinner seg uendelig langt fra folk.

Hovedpersonen er den alvorlig syke vitenskapsmannen Augustine (Clooney), som velger å bli igjen alene på et observatorium et sted i Arktis mens alle andre evakueres i en intens og kaotisk åpningsscene. Vi er noen tiår inn i framtiden, og en «hendelse», som ikke utdypes noe videre, har gjort jorden så godt som ubeboelig. Det kan se ut til å ha vært en varslet katastrofe, for den andre handlingstråden følger fem astronauter på vei hjem fra en langvarig ekspedisjon, hvor målet var å undersøke en om en annen planet kan være beboelig for mennesker.

Den gamle astronauten Augustine har tatt på seg oppgaven med å prøve å oppnå kontakt med det isolerte romskipet, for å advare dem mot å returnere. Han har såpass skrantende helse at han neppe har spesielt mye tid igjen, og har åpenbart sett på det som sin siste oppgave å redde kollegene fra en retur som er dømt til å ende fatalt.

Så skjer det uventede: En liten jente dukker opp på basen hvor Augustine inntil nylig trodde at han skulle ende sine dager mutters alene. Antakelig ble hun etterlatt i kaoset da de andre rømte, og dermed får den døende Augustin en helt annen oppgave å hanskes med enn det han hadde planlagt.

Clooney forteller to ulike historier, som har det til felles at de handler om isolasjon, ensomhet, usikkerhet og ikke minst mennesker som utsetter seg for stor risiko og som ofrer en del mer for sin profesjon enn de fleste av oss andre hadde vært innstilt på. Det blir også noen tilbakeblikk til Augustines yngre dager, noe som framstår i overkant løsrevet fra resten av filmen. Elementene med romskipet på den ene siden og hovedpersonens liv på den arktiske basen på den andre, henger heller ikke alltid så godt sammen, selv om et bærende premiss er forsøkene på å oppnå kontakt med de isolerte astronautene. Noen ganger virker det nesten som om man har klippet to ulike filmer sammen. Heldigvis er det to gode filmer, som kler hverandre både takket være kontraster og noen grunnleggende fellesnevnere.

«The Midnight Sky» er en film som tar seg god tid, som lar oss ta inn inntrykkene uten å stadig haste videre. Den er ofte visuelt vakker, og selv om det finnes dramatiske scener, ligger det en slags stoisk ro i bakgrunnen fra start til slutt. Dette er rent snop for sci-fi-fansen og en tankevekkende historie om et tema som stadig blir mer dagsaktuelt, framført av gode skuespillere. Da er det lett å leve med en viss grad av forutsigbarhet.