En merkelig tid

Når livet gir deg sitroner, så lager du limonade.

Publisert: Nå nettopp

The Struts ble dannet i Derby i 2012. Dette er deres tredje album. Foto: Anna Lee

The Struts: «Strange days» (Universal)

Det gamle ordspråket har fått ny aktualitet i 2020. Historien starter åtte år før, da fire karer dannet The Struts i Derby. Nå trår de til med det som må være det friskeste som koronaen har skapt.

Foto: Catie Laffoon

De åpner i lag med Robbie Williams, og «Strange days» er en fin krysning av bandet og ham.

Innlagte telefonsamtaler er en plage, men oppringingen fra Joe Elliott i Def Leppard er til å leve med. Vokalist Luke Spiller forteller at de har spilt inn en plate på ti dager i lockdown, men at de trenger hjelp til a big, fat chorus. I’m in, sunshine, svarer Elliott og tar meg seg Phil Collen på «I hate how much I want you», glam-metall fra øverste hylle.

Albert Hammond Jr fra The Strokes styrker Smiths-aktige «Another hit of showmanship», og Meat Loaf-referansen «All dressed up (With nowhere to go)» kommer i AC/DC-stil.

Tom Morello flekser musklene i «Wild child», mens «Am I talking to the champagne (or talking to you)» setter et luftig punktum på en herlig plate.

Beste spor: «Strange days», «I hate how much I want you», «Burn it down».