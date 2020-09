En slags nazistisk kjærlighetshistorie

BOK: Har det noen som helst betydning om en massemorder var en god far og en elsket ektemann?

SS-offiseren Otto von Wächter var en av Heinrich Himmlers mest betrodde menn. Han var nazistenes guvernør i Krakow, med beskjed om å renske byen for jøder. Her fra deportasjon av jøder i 1943. Foto: Wikimedia.

Sven Egil Omdal Journalist

Philippe Sands: Skyggespill. Løgn, kjærlighet og rettferdighet langs nazistenes fluktrute. Oversatt av Christian Rugstad. 478 sider. Press.

SS-offiseren Otto von Wächter var en av Heinrich Himmlers mest betrodde menn. Han var nazistenes guvernør i Krakow, med beskjed om å renske byen for jøder. Ordren om å opprette gettoen der bærer hans signatur. 130.000 jøder ble drept det første året han var guvernør. 8000 av dem var barn.

Otto von Wächter var også guvernør i distriktet Galicja, som i dag for det meste ligger i Ukraina, og var ansvarlig for transporten av jøder derfra til utryddelsesleirene. Våren 1943 var Galicja Judenfrei. 434 000 jøder var «evakuert».

Kan han likevel ha vært et godt menneske, en mann som var elsket av sine nærmeste, som bare ville det beste, og som ikke visste hva han var med på?

Jøden og nazisten

Det mener sønnen Horst, som har viet sitt liv til å renvaske farens omdømme. På et tidspunkt møtte han Philippe Sands, en kjent jurist som er spesialist på folkemord, tortur og internasjonal rett. Mellom de to, den jødiske intellektuelle som mistet store deler av sin familie i holocaust og den ensomme mannen som bor i et falleferdig slott omgitt av bilder av Hitler og hans menn, oppstår det et fascinerende forhold – som er blitt en minst like fengslende bok der Sands graver seg stadig dypere inn i nazifamiliens liv.

Philippe Sands, jødisk intellektuell og ekspert på folkemord, har skrevet en fascinerende bok.

10. mai 1945 tok Otto von Wächter den svarte SS-uniformen av seg og forsvant i sammenbruddets kaos. Fire år senere døde han på et sykehus i Roma. I boken «Skyggespillet» forteller Philippe Sands hvordan Wächter i tre år klarte å skjule seg i de østerrikske alper med hjelp av kona Charlotte. Hun forble en like overbevist nazist som mannen. Han beskriver også hvordan Wächter til slutt søkte mot Roma og Vatikanet, hvor biskop Alois Hudal, en tysk-østerriksk nasjonalist med nazi-sympatier og fylt av kristen anti-semittisme var sentral i den katolske kirkes hjelp til selv de største nazi-forbryterne. Med Vatikanets hjelp kom både dødslegen Josef Mengele og holocausts administrator, Adolf Eichmann, seg unna oppgjøret. Wächter nådde imidlertid aldri Sør-Amerika. Han døde en smertefull død i armene på biskopen. Horst mener faren ble forgiftet.

Flerdimensjonal

Siste del av boken er en detektivhistorie der Philippe Sands bruker alt det han har av juridisk kompetanse, og innimellom blir vel detaljert, i et forsøk på å avdekke hva som skjedde. Hele tiden er det et motsetningsfylt tillitsforhold mellom de to mennene, men Horst Wächter gir den jødiske juristen innsyn i det enorme arkivet han sitter på, både brevvekslingen mellom foreldrene og dokumenter som viser hvor sentral familien Wächter var i Det tredje rike.

Sands har tidligere skrevet en fremragende bok («Tilbake til Lemberg», på norsk i 2018) om hvordan han oppdaget sin egen families holocausthistorie. Bestefaren Leon var den eneste som overlevde av en storfamilie på 70 personer. «Skyggespill» er en velskrevet og ikke minst nitid studie av uhyrlighetene, sett fra den andre siden. Rammefortellingen om Philippe Sands eget forhold til Horst, funnet av kildene og diskusjonene om skyld veksler med en kronologisk fortelling som fører dypt inn i barbariet

Sands våger å fremstille Otto og Charlotte von Wächter som flerdimensjonale mennesker, med en dyp og varig kjærlighet til hverandre, mye utroskap til tross, samtidig som han aldri slipper grepet om deres ansvar, ideologien de holdt fast på, og gjerningene de begge var ansvarlige for. Det er drivende dyktig gjort, selv om boken mister noe av nerven mot slutten.