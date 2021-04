1C, 2F, 3D, 4A, 6E.

Humiditet betyr fuktighet, humilitet derimot betyr ydmykhet.

Funfact: Språkrådet er ikke alltid like begeistret for fremmedord som plutselig dukker opp overalt. Om moteordet «lokasjon» skriver rådet at det har spredt seg forbløffende raskt «på bekostning av andre ord som sted, område, beliggenhet og avdeling, filial osv. Kort sagt bør lokasjon brukes mindre og de andre ordene mer.»