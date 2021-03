Åsne Seierstad innrømmer feil i bok om IS-søstre

Åsne Seierstad innrømmer at fremmedkriger Bastian Vasquez ikke døde slik hun har beskrevet i boka «To søstre». Forfatteren sier boka vil bli revidert.

Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg skrev at han ble straffet med døden av IS for drapet på Aisha Shezadis sønn. Det stemmer ikke, sier den prisbelønte forfatteren til Dagbladet.

Shezadi var Vasquez' andre kone.

Seierstad følger rettssaken mot den IS-tiltalte kvinnen som nå pågår i Oslo tingrett. Der har den tiltalte 30-åringen, som også var gift med fremmedkrigeren fra Skien, forklart at Vasquez døde i en sprengstoffulykke under bombeproduksjon.

Også Seierstad er nå av denne oppfatningen og sier de har fått bekreftet opplysningene.

– Han satt fengslet i to uker og ble deretter degradert fra å være en del av IS' medieavdeling til å produsere eksplosiver. Etter noen måneder i den jobben ble han drept i en eksplosjon på fabrikken. Dette vil bli rettet opp i et neste opplag, sier hun.

«To søstre», som er historien om hvordan to jenter fra en somalisk familie ble radikalisert og dro til Syria, var den mest solgte boka i Norge i 2016, da den vant Brageprisen.